У берегов Ялты обнаружили выброс мазута

Руководитель Минприроды рассказала, что всего за день в Крыму обследовали 485,3 километра береговой линии. Глава ведомства добавили, что в регионе собрали девять тонн загрязненного грунта и песка. В республике очистили 650 метров побережья, а также 80 квадратных метров акватории.