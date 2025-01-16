У берегов Ялты обнаружили выброс мазута

В среду, 15 января, в Черном море у берегов Ялты обнаружили нефтепродукты. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.
На побережье работала 261 мониторинговая группа. Специалист искали разливы мазута. Мониторинг также проводился и в море. У берегов Ялты зафиксировали один факт обнаружения нефтепродуктов. Как уточнила министр, было загрязнено 80 квадратных метров акватории.
«Подтверждено наличие одного факта мазута на острове Тузла (2,55 километра)».
Руководитель Минприроды рассказала, что всего за день в Крыму обследовали 485,3 километра береговой линии. Глава ведомства добавили, что в регионе собрали девять тонн загрязненного грунта и песка. В республике очистили 650 метров побережья, а также 80 квадратных метров акватории.
«Осталось очистить 1,9 км. о. Тузла», — отметила Шевцова.
По ее словам, в Крыму спасли 81 птицу.