Новую подстанцию подключили в садоводстве «Родник» Иркутска

Новую подстанцию на 400 киловатт подключили в садоводстве «Родник» Иркутска 15 декабря 2025. Как стало известно ранее, председателя СНТ отстранили судом, нового пока что не избрали, а это значит, то товарищество никак не могло официально заключить договор на техническое присоединение для установки новой подстанции.