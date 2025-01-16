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Новую подстанцию подключили в садоводстве «Родник» Иркутска

Специалисты все же включились в работу и помогли восстановить электроснабжение.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Новую подстанцию на 400 киловатт подключили в садоводстве «Родник» Иркутска 15 декабря 2025. Как стало известно ранее, председателя СНТ отстранили судом, нового пока что не избрали, а это значит, то товарищество никак не могло официально заключить договор на техническое присоединение для установки новой подстанции.

Важно, что электросети садоводства находятся на балансе СНТ, при этом у них долг перед энергоснабжающей компанией в размере 15 миллионов рублей. Соответственно, жители не могут получит грант на предоставление субсидий.

К счастью, специалисты все же включились в работу и помогли восстановить электроснабжение. Как стало известно КП-Иркутск, сейчас членам СНТ все же необходимо найти нового председателя и заключит договор на техническое обслуживание.

Также они должны возместить затраты, которые специалисты потратили на замену трансформатора и установку подстанции. Иначе по закону компания может демонтировать оборудование.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что автобус насмерть сбил 16-летнюю школьницу в Иркутском районе.