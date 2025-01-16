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В Ростове-на-Дону произошло массовое отключение электроэнергии

В Пролетарском районе Ростова произошло отключение электроэнергии.

Источник: Комсомольская правда

В Пролетарском районе Ростова произошло массовое отключение света. Об этом сообщили в Донэнерго. Отключение произошло ночью 16 января.

Без электричества с 03:34 часов утра остались жители домов по адресам ул. 13-я линия, ул. 19-я линия, ул. 21-я линия, ул. 23-я линия, ул. 25-я линия, ул. 27-я линия, ул. 28-я линия, ул. 30-я линия, ул. 35-я линия, ул. Комсомольская, ул. Мясникова, пл. Свободы, ул. Листопадова, пл. Карла Маркса, ул. Советская и ул. Ченцова.

Причиной отключений стало технологическое нарушение в сети. Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.

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