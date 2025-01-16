В МФТИ и ЯГТУ создали препарат для ускорения роста зерновых

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) с коллегами из Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали новый препарат — регулятор роста зерновых культур, сообщили в пресс-службе МФТИ. Новое вещество показало результаты на землях Ярославской области.
«Предложенный объединенной исследовательской группой из МФТИ и ЯГТУ структурный аналог фитогормона повышает прорастаемость семян и повышает урожай в 1,5 раза, а также ускоряет созревание растений на 7−10 дней», — отметили в пресс-службе.
В основе препарата — соли сульфонилпропионовой кислоты. По словам разработчиков, это вещество применяется в качестве базы для фитогормона впервые, структурных аналогов полученного агротехнического препарата на рынке нет. Полученное соединение безопасно для окружающей среды и человека, что подтверждено лабораторным тестированием.
Испытания воздействия препарата на посевной материал (кормовой овес) прошли на базе ЯГТУ. «Было три контрольные группы семян: первую просто поместили в воду, вторую — в “Эпин” (наиболее распространенный фитогормон на рынке), третью обработали разработанным нашей командой регулятором роста растений. В третьей группе первые корешки показались уже в течение суток, с “Эпином” — только на третий день, в группе с водой — только на пятый», — рассказал один из авторов проекта, студент МФТИ Михаил Терно.
Успешно прошли и полевые испытания: по пшенице — в агрохозяйстве «Новый путь» в Ярославской области, а также в тепличном комплексе «Горзеленхозстрой» в Ярославле. По данным ученых, максимальная прибавка урожая составила 8,4−12,9 центнера с га, что соответствует росту урожайности на 41−63%.
Разработчики планируют два вида упаковки для готового продукта — концентрат для агропредприятий, из которого самостоятельно будут готовить раствор для полевых обработок, и готовый раствор для обычного пользователя. Последний вариант подойдет для индивидуальных фермеров, садоводов и дачников, а также небольших агрохозяйств.