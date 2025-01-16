В МФТИ и ЯГТУ создали препарат для ускорения роста зерновых

Испытания воздействия препарата на посевной материал (кормовой овес) прошли на базе ЯГТУ. «Было три контрольные группы семян: первую просто поместили в воду, вторую — в “Эпин” (наиболее распространенный фитогормон на рынке), третью обработали разработанным нашей командой регулятором роста растений. В третьей группе первые корешки показались уже в течение суток, с “Эпином” — только на третий день, в группе с водой — только на пятый», — рассказал один из авторов проекта, студент МФТИ Михаил Терно.