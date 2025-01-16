Волгоградцам напомнили, кому нельзя купаться в проруби на Крещение

Эксперт заявил, что 99% людей не подготовлены к погружению в ледяную воду. Это невероятный стресс, активизирующий все системы нашего организма, в том числе сердечно-сосудистую систему, нервную систему и др. В некоторых случаях сердце может не выдержать резкого стресса из-за длительного спазма кровеносных сосудов или из-за усиленной работы органа, который не способен на такую нагрузку.