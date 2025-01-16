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Волгоградцам напомнили, кому нельзя купаться в проруби на Крещение

Ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Ю. М. Лопухина Пироговского университета, судебно-медицинский эксперт Алексей Михайлович Решетун заявил, что для неподготовленного человека купание в проруби несет большие риски.

Источник: AP 2024

Эксперт заявил, что 99% людей не подготовлены к погружению в ледяную воду. Это невероятный стресс, активизирующий все системы нашего организма, в том числе сердечно-сосудистую систему, нервную систему и др. В некоторых случаях сердце может не выдержать резкого стресса из-за длительного спазма кровеносных сосудов или из-за усиленной работы органа, который не способен на такую нагрузку.

Чтобы минимизировать риск для здоровья, перед погружением в прорубь ни в коем случае не употребляйте алкоголь, предварительно проведите разминку. Окунайтесь не в одиночку и только в проверенных местах. Крещенские купания противопоказаны людям с заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой и даже пищеварительной системы.

После выхода из воды сразу укутайтесь в теплую одежду, наденьте шапку, выпейте горячего чая с лимоном, медом, травами и обязательно идите теплое помещение.

здоровье