Волгоградцам напомнили, кому нельзя купаться в проруби на Крещение

Эксперт заявил, что 99% людей не подготовлены к погружению в ледяную воду. Это невероятный стресс, активизирующий все системы нашего организма, в том числе сердечно-сосудистую систему, нервную систему и др. В некоторых случаях сердце может не выдержать резкого стресса из-за длительного спазма кровеносных сосудов или из-за усиленной работы органа, который не способен на такую нагрузку.
Чтобы минимизировать риск для здоровья, перед погружением в прорубь ни в коем случае не употребляйте алкоголь, предварительно проведите разминку. Окунайтесь не в одиночку и только в проверенных местах. Крещенские купания противопоказаны людям с заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой и даже пищеварительной системы.
После выхода из воды сразу укутайтесь в теплую одежду, наденьте шапку, выпейте горячего чая с лимоном, медом, травами и обязательно идите теплое помещение.