В Таганроге пройдет акция по сбору ёлок

Жители Таганрога также могут отдать елки на переработку. Деревья будут принимать с 11:00 до 15:00 в нескольких точках города 19 января. Так, елку можно оставить на парковке ТРЦ «Москва», у входа в Петровский квартал, на большой парковке ТРЦ «Мармелад», около центрального входа в Парк 300-летия Таганрога и на парковке ТРЦ «Арбуз».