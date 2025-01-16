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В Таганроге пройдет акция по сбору ёлок

Жителей Таганрога приглашают принять участие в акции по сбору елок 19 января.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге пройдет акция по сбору елок. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила глава администрации приморского города Светлана Камбулова.

Как рассказала сити-менеджер, после новогодних праздников нераспроданные деревья отправили в храмы. После этого елки будут собраны и направлены на Неклиновский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс. Там деревья превратят в мульчу и щепу, а затем передадут в местные питомники.

Жители Таганрога также могут отдать елки на переработку. Деревья будут принимать с 11:00 до 15:00 в нескольких точках города 19 января. Так, елку можно оставить на парковке ТРЦ «Москва», у входа в Петровский квартал, на большой парковке ТРЦ «Мармелад», около центрального входа в Парк 300-летия Таганрога и на парковке ТРЦ «Арбуз».

А до 26 января на парковке на ул. 2-й Советской будет работать круглосуточная точка приема деревьев на переработку.