Синоптики прогнозируют умеренные снегопады и до −20 в Омской области 17 января

Ночью температура воздуха составит от −10 до −15 градусов. При прояснении термометр покажет до −20 градусов. Днем будет от −8 до −13 градусов. В течение суток на территории Омской области ожидаются осадки в виде небольшого, местами умеренного снега. Ветер юго-западный со скоростью от 4 до 11 м/с.