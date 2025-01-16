Синоптики прогнозируют умеренные снегопады и до −20 в Омской области 17 января

Снегопады накроют завтра Омскую область. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от −8 до −20 градусов. О том, какая будет погода в Омске 17 января 2025, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Ночью температура воздуха составит от −10 до −15 градусов. При прояснении термометр покажет до −20 градусов. Днем будет от −8 до −13 градусов. В течение суток на территории Омской области ожидаются осадки в виде небольшого, местами умеренного снега. Ветер юго-западный со скоростью от 4 до 11 м/с.
На дорогах сохранятся снежные заносы и гололедица. Автомобилистов просят быть внимательными.
Ранее мы сообщали, что УФАС уличило Обь-Иртышское УГМС в завышении цен на свои услуги в три раза.