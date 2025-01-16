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Многодетная жительницы Башкирии родила ребенка весом в более чем пять килограмм

В Уфе у многодетной матери родился ребенок весом 5,2 кг.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе у многодетной матери родился ребенок весом 5,2 килограмма. Об этом в своем Telegram-канале рассказал акушер-гинеколог Республиканского клинического перинатального центра Станислав Иваха.

По словам специалиста, у пациентки это были четвертые роды, и у женщины был опыт рождения крупного ребенка. Правда, тогда вес плода составлял 4,5 килограмма.

— В данном случае причиной крупного веса новорожденного был диабет, — поведал Станислав Иваха.

Проводить роды естественным путем было рискованно, поскольку могла развиться дистония плечиков. Поэтому было решено провести кесарево сечение.

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