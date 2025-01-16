В Башкирии разъяснили новые правил содержания кошек и собак

— Более 500 вопросов получили мы после принятия постановления. Там, конечно, больше эмоций, все они об одном: куда девать питомцев, какие штрафы будут за нарушение норм, кто конкретно будет заниматься выселением и на основании каких нормативов принято постановление. Для паники нет оснований. Правила установлены, но пока есть определенное время, чтобы каждый переварил их и мог подготовиться. Закон направлен на гуманное обращение и с животными, и по отношению к людям. Вполне понятны чувства соседей, у кого под боком поселился приют для животных. Но нужно помочь этим приютам легализоваться. По поводу чипирования — закон будет принят в этом году. Далее мы начинаем работу над новым законопроектом об обязательной стерилизации всех домашних животных, не представляющих собой селекционную ценность.