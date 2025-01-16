В Башкирии разъяснили новые правил содержания кошек и собак

Теперь на каждую большую или среднюю собаку или двух мелких или двух кошек должно приходиться не менее 18 кв. м жилплощади. В частном домовладении на каждого большого пса полагается 200 кв. м земли. Люди задаются вопросом: куда девать «лишних» животных, откуда взяты данные нормы и какое наказание ждет нарушителей.
На данные вопросы дали разъяснения в Госсобрании РБ в рамках брифинга депутаты, представители органов власти и Госкомитета РБ по ветеринарии.
По словам начальник отдела правовой и кадровой работы и реализации антикоррупционной политики Госкомитета РБ по ветеринарии Руслана Нигматуллина, перед принятием данного постановления был изучен опыт других регионов, где прописаны те же самые нормы.
— Норма 18 «квадратов» взята не с потолка. Жилищный Кодекс РФ гласит, что квартира предназначена для проживания людей и норма на одного человека равна 18 кв. м. Вот отсюда эти цифры. Нормы направлены не на ограничение прав владельцев домашних животных, сколько на защиту самих домашних животных и их соседей. Ваши права и свободы не должны нарушать права и свободы других граждан. Это сказано в Конституции России. В средней квартире в 45 кв. м можно держать двух крупных собак или четыре-пять мелких. Это разве мало? Не превращать же квартиру в приют, — отметил Руслан Нигматуллин.
Полномочный представитель регионального правительства в Госсобрании РБ Александр Лихачев подчеркнул, что принятое постановление легитимно. Ведь на основании части 8 статьи 13 ФЗ «Об ответственном обращении с животными», органы госвласти субъектов вправе устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных.
— Данная норма была принята еще два года назад и только сейчас правительство республики решило установить дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. Правительство субъекта является нормотворческим органом. Его документы, принятые в соответствии с Федеральным законом имеют юридическую силу на территории региона. При принятии постановления участвовала прокуратура РБ, проводились общественные слушания и поэтому с юридической точки зрения вопросов к документу не имеется, — сообщил Александр Лихачев.
Председатель Госкомитета РБ по ветеринарии Азат Зиганшин напомнил, что данный документ лишь начало, за ним последует принятие закона об обязательном учете и идентификации домашних животных.
— Сегодня нам известно о 152 тысячах кошках и 156 тысячах собак — это те животные, владельцы которых обращались в ветеринарные службы. На самом деле их гораздо больше и все они должны войти в единую систему учета. Чтобы знать, к примеру, чья собака находится на самовыгуле, контролировать вакцинацию животных, их правильное содержание. В целом это ведет к воспитанию ответственного и гуманного отношения владельцев к своим кошкам и собакам, ведь учтенное животное уже не посмеют выбросить на улицу. А если и сделают это, то получат штраф, — рассказал Азат Зиганшин.
Он пообещал, что закон о чипизации будет принят в этом году. По планам первые три года чипирование будет проводиться за счет бюджета.
Спикеры также рассказали, что сейчас разрабатывается проект закона РБ о пунктах временного содержания животных. Требования к таким пунктам будут гораздо мягче, чем они предъявляются к приютам. Таким образом у тех зоозащитников, кто от безысходности организовал в квартире приют, появится возможность переместить животных в эти пункты. Конечно, на это потребуются средства. В Госкомитете по ветеринарии готовы оказать консультационную помощь по организации НКО и получению грантов.
— Прямо сейчас никто не придет в ваши квартиры считать животных и выселять их. Нормы приняты, а административного наказания за нарушение этих норм пока нет. Со временем они появятся, у людей есть время подготовиться, — подчеркнула заместитель председателя Госкомитета РБ по ветеринарии Гузель Бронникова.
Руслан Нигматуллин напомнил, что и до данного постановления по суду животных выселяли из квартир и домов.
— Получается, мы, наоборот, защитили владельцев. Ведь если у него живет больше одной собаки, но в пределах нормы, никто не сможет заставить его избавиться от животных, — отметил спикер.
Комментарий.
Руфина Шагапова, заместитель председателя Комитета Госсобрания РБ по аграрным вопросам, экологии и природопользованию:
— Более 500 вопросов получили мы после принятия постановления. Там, конечно, больше эмоций, все они об одном: куда девать питомцев, какие штрафы будут за нарушение норм, кто конкретно будет заниматься выселением и на основании каких нормативов принято постановление. Для паники нет оснований. Правила установлены, но пока есть определенное время, чтобы каждый переварил их и мог подготовиться. Закон направлен на гуманное обращение и с животными, и по отношению к людям. Вполне понятны чувства соседей, у кого под боком поселился приют для животных. Но нужно помочь этим приютам легализоваться. По поводу чипирования — закон будет принят в этом году. Далее мы начинаем работу над новым законопроектом об обязательной стерилизации всех домашних животных, не представляющих собой селекционную ценность.