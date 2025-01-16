В Новосибирске создали новый материал из переработанных пластиковых бутылок

«Потребление пластика сейчас на очень высоком уровне, и если его не утилизировать, то экологических проблем не избежать. Мы решили использовать полимерные отходы в качестве сырья для производства строительных композитов. Перерабатывали полиэтилен высокой плотности — в основном бутылки из-под бытовой химии. У нас был композит из трех материалов: полиэтилен (использовался как связующее вещество), опилки (для снижения теплопроводности и возможности получения теплоизоляционных материалов) и стеклобой различных фракций (стекла сейчас тоже много в твердых бытовых отходах)», — цитирует пресс-служба разработчика Наталью Осипову.