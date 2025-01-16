В Новосибирске создали новый материал из переработанных пластиковых бутылок

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске получили новый композитный стройматериал на основе переработанных полимерных отходов от пластиковых бутылок, использующихся для бытовой химии. Он может быть использован для облицовки зданий, сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).
Как отметили в вузе, широкое распространение пластиковых изделий и упаковки в различных сферах жизни привело к стремительному росту объемов полимерных отходов. Сейчас все больше внимания уделяется проблеме их утилизации. Наиболее распространенным методом утилизации полимерных отходов является их переработка.
«Потребление пластика сейчас на очень высоком уровне, и если его не утилизировать, то экологических проблем не избежать. Мы решили использовать полимерные отходы в качестве сырья для производства строительных композитов. Перерабатывали полиэтилен высокой плотности — в основном бутылки из-под бытовой химии. У нас был композит из трех материалов: полиэтилен (использовался как связующее вещество), опилки (для снижения теплопроводности и возможности получения теплоизоляционных материалов) и стеклобой различных фракций (стекла сейчас тоже много в твердых бытовых отходах)», — цитирует пресс-служба разработчика Наталью Осипову.
Пластиковые бутылки ученые измельчили с помощью специальной режущей мельницы. Из подготовленного пластика нужной фракции ученые сделали образцы композитов, созданные методом горячего прессования. «Были проведены испытания полученных образцов на водопоглощение, теплопроводность, прочность и плотность. В результате работы был получен материал, который может применяться в строительстве для облицовки зданий», — пояснила Осипова.
По ее словам, есть несколько преимуществ использования полимерных отходов в качестве сырья для строительных композитов: экологическая выгода, снижение затрат, улучшенные физико-механические свойства. Полимеры могут быть добавлены в бетон или асфальт для улучшения их водоотталкивающих свойств и увеличения долговечности. Полимерные отходы часто имеют низкую плотность, что позволяет создавать легкие строительные материалы. Кроме того, полимерные материалы, такие как полиэтилен или полипропилен, устойчивы к воздействию влаги, химикатов и микроорганизмов, что повышает срок эксплуатации строительных композитов, содержащих переработанный пластик.
«Полимерные отходы могут быть использованы для производства различных строительных материалов, таких как плитка, панели, дорожные покрытия, утеплители», — добавила разработчица. В дальнейшем разработчики планируют повысить прочность и теплопроводность полученного материала, усилить адгезию компонентов композита.