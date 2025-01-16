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Главные новости 16 января 2025 года

Последние новости за сегодня — 16 января 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 16 января 2025 года.

Джо Байден в прощальной речи затронул Трампа и не упомянул Россию

Источник: Reuters

Президент США Джо Байден выступил с прощальным обращением. Он заявил, что власть в стране забирает «небольшое число сверхбогатых людей», и высказался о необходимости изменения конституции, чтобы можно было призвать к ответу преступивших закон бывших глав государств. В своем выступлении Байден не упомянул Россию и отношения Вашингтона с Москвой.

ВС РФ ответили ударом на атаку ВСУ на «Турецкий поток»

Источник: ТАСС

Минобороны РФ сообщило, что групповой удар по критически важным объектам газовой энергоструктуре Украины 15 января является ответом на удары ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow и атаку на компрессорную станцию в Краснодарском крае. Одной из целей, которые ВС РФ поразили высокоточным оружием и ударными БПЛА, стало хранилище газа в Стрые Львовской области.

После атаки украинских дронов в Воронежской области загорелась нефтебаза

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 16 января беспилотники ВСУ атаковали четыре российских региона. Над Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями сбили 27 БПЛА. В Воронежской области из-за падения обломков украинского дрона начался пожар на территории нефтебазы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Раскрыта дата начала действия соглашения Израиля и ХАМАС

Договор об обмене заложниками и прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступит в силу 19 января. Об этом заявил глава правительства Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Информацию об освобождении заложников подтвердил избранный президент США Дональд Трамп. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа и Байдена за содействие в переговорном процессе.

Дельфины массово приблизились к эпицентру нефтяного разлива в Черном море

В акватории Черного моря заметили скопление дельфинов вблизи зоны, загрязненной из-за разлива мазута, произошедшего при крушении танкеров в декабре 2024 года. Млекопитающие приблизились к опасному месту во время охоты за мигрирующей рыбой.