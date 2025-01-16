Главные новости 16 января 2025 года

Президент США Джо Байден выступил с прощальным обращением. Он заявил, что власть в стране забирает «небольшое число сверхбогатых людей», и высказался о необходимости изменения конституции, чтобы можно было призвать к ответу преступивших закон бывших глав государств. В своем выступлении Байден не упомянул Россию и отношения Вашингтона с Москвой.