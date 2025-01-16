«Непопулярную вещь говорю в преддверии выборов». Лукашенко сказал, что семья с двумя-тремя авто в Минске может самостоятельно подвезти детей в школу

— Если семья нашла возможность купить два-три автомобиля на семью, то пять километров можно подвезти детишек? Хотя бы в это время, когда надо экономить каждую копейку. Непопулярную вещь говорю в преддверии выборов. Но какой популизм может быть? — заметил президент Беларуси.