«Непопулярную вещь говорю в преддверии выборов». Лукашенко сказал, что семья с двумя-тремя авто в Минске может самостоятельно подвезти детей в школу

Президент Беларуси Александр Лукашенко в момент доклада об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год сказал, что семья с двумя-тремя авто может подвезти детей 5 километров до школы, пишет БелТА.
Александр Лукашенко, говоря про направленность Государственной инвестиционной программы, указал на необходимость правильно расставлять приоритеты (подробнее — здесь). Он высказал мнение, что строить необходимые соцобъекты (речь идет про больницы, школы, детсады) следует в тех районах, где это действительно нужно. А в других, возможно, следует организовать подвоз детей к школам.
Глава государства заметил, что у многих родителей, особенно в Минске, есть возможность делать это самостоятельно:
— Если семья нашла возможность купить два-три автомобиля на семью, то пять километров можно подвезти детишек? Хотя бы в это время, когда надо экономить каждую копейку. Непопулярную вещь говорю в преддверии выборов. Но какой популизм может быть? — заметил президент Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о муштре в белорусской армии, сказав людям в погонах обойтись без лишних денег.
Ранее Лукашенко сказал ни копейки не тратить на «барахло»: «Всякие офисы, конторы и прочее».
Кроме того, глава государства потребовал, чтобы цены в Беларуси не скакали — «особенно вверх».
Кстати, «Белэнерго» сказало о сроке диагностики отключенного второго блока БелАЭС.