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«Непопулярную вещь говорю в преддверии выборов». Лукашенко сказал, что семья с двумя-тремя авто в Минске может самостоятельно подвезти детей в школу

Лукашенко: семья с двумя-тремя авто может подвезти детей пять км до школы.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в момент доклада об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год сказал, что семья с двумя-тремя авто может подвезти детей 5 километров до школы, пишет БелТА.

Александр Лукашенко, говоря про направленность Государственной инвестиционной программы, указал на необходимость правильно расставлять приоритеты (подробнее — здесь). Он высказал мнение, что строить необходимые соцобъекты (речь идет про больницы, школы, детсады) следует в тех районах, где это действительно нужно. А в других, возможно, следует организовать подвоз детей к школам.

Глава государства заметил, что у многих родителей, особенно в Минске, есть возможность делать это самостоятельно:

— Если семья нашла возможность купить два-три автомобиля на семью, то пять километров можно подвезти детишек? Хотя бы в это время, когда надо экономить каждую копейку. Непопулярную вещь говорю в преддверии выборов. Но какой популизм может быть? — заметил президент Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о муштре в белорусской армии, сказав людям в погонах обойтись без лишних денег.

Ранее Лукашенко сказал ни копейки не тратить на «барахло»: «Всякие офисы, конторы и прочее».

Кроме того, глава государства потребовал, чтобы цены в Беларуси не скакали — «особенно вверх».

Кстати, «Белэнерго» сказало о сроке диагностики отключенного второго блока БелАЭС.