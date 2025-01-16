Очереди из легковушек на границе Беларуси и ЕС продолжают уменьшаться

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Более 1725 грузовых и легковых автомобилей стоит на границе Беларуси с сопредельными странами ЕС, об этом свидетельствуют данные белорусского пограничного комитета.
Очереди из легковушек фиксируются в пункте пропуска «Брест» на границе Беларуси и Польши, где в настоящее время находятся 1520 автомобилей.
На границах Беларуси с Литвой и Латвией утром в четверг скопления легкового транспорта не наблюдается.
Что касается очередей из фур, то они фиксируются только по двух направлениям — литовском и польском.
Так, в пункте пропуска «Каменный Лог» на границе Беларуси с Литвой стоит 100 грузовиков, в ПП «Бенякони» также находится 100 фур.
Незначительная очередь из пяти грузовых автомобилей образовалась в пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе.
На латвийском направлении скопления фур в настоящее время нет.