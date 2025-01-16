В домах полумрак и холод: Где в Кишиневе в четверг, 16 января, отключат электричество — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии сообщает, что в целях улучшения обслуживания клиентов, 16 января 2025 года пройдут плановые отключения электроэнергии.
Кишинёв, сектор Ботаника
- ул. Буребиста 93 частично, с 08:50 до 16:50.
- ул. Гренобля 205/2 частично, с 09:30 до 17:00.
Кишинёв, Буюканы
- ул. Григоре Александреску 1, 2, 3А, 3Б, 5, 5/1, 5/2, 7, 9, 9А, 9Б, 15, Василе Лупу 29, 31, 33/3, 37, 999 частично, с 09:40 до 17:00.
Кишинёв, сектор Центр
- ул. 31 августа 137, Алексей Щусев 106, Букурешть 96, 98, 108/1, 109, 111, 111G, 117−119, бульвар Юрия Гагарина. 5, Митрополит Петру Мовилэ 1, Сергей Лазо 1, 9, 18, 24, Сфатул Цэрий 12−14, 15−17, 21−25 частично, с 09:50 до 17:00.
Рышкановка
- А. Дога, 16, 30, 32, 32/2, 33A, 34, 34/1, 9999, T. Владимиреску, ¼, 2 — с 09:00 до 17:00.