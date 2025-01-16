В столице началась подготовка к запуску второго беспилотного трамвая

Началась подготовка к запуску второго беспилотного трамвая. Специалисты Центра исследования и разработки беспилотного транспорта обустроили рабочее место для аналитиков в салоне трамвая, проводят тестирование базовых функций, а также установленных камер, радаров и лидаров. Последние позволяют определять расстояние до объектов с точностью до двух сантиметров и обеспечивают обзор на 360 градусов.
«Инновационный транспорт на базе модели “Львенок-Москва” уже проехал первые километры по территории Краснопресненского депо. Пока система лишь дублирует действия водителя, который управляет трамваем. Условия передвижения на тестовом полигоне приближены к городским. В 2024 году успешно завершился первый и начался второй этап запуска первого в России беспилотного трамвая. Инновационный транспорт проехал по городу более 3,2 тысячи километров и ни разу не нарушил правила дорожного движения. Водитель контролирует действия трамвая на улицах, а система сама управляет транспортным средством. В 2025 году первый в России беспилотный трамвай полностью перейдет на беспилотный режим, как поручил Сергей Собянин. Сейчас готовим к запуску второй трамвай с аналогичными технологиями управления», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В течение прошлого года для полноценного запуска беспилотного трамвая подготовили городскую инфраструктуру: на нужных объектах разместили специальное оборудование для взаимодействия инновационного транспорта с окружающим пространством. Кроме того, создали новую систему предотвращения юза, которая помогает колесам не проскальзывать на месте во время осадков. Доработка системы управления движением позволила обеспечить точность и плавность хода машины.
Чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, на этапе испытаний водитель в кабине дополнительно контролирует действия трамвая, а аналитики в салоне наблюдают за работой систем.