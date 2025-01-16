В столице началась подготовка к запуску второго беспилотного трамвая

«Инновационный транспорт на базе модели “Львенок-Москва” уже проехал первые километры по территории Краснопресненского депо. Пока система лишь дублирует действия водителя, который управляет трамваем. Условия передвижения на тестовом полигоне приближены к городским. В 2024 году успешно завершился первый и начался второй этап запуска первого в России беспилотного трамвая. Инновационный транспорт проехал по городу более 3,2 тысячи километров и ни разу не нарушил правила дорожного движения. Водитель контролирует действия трамвая на улицах, а система сама управляет транспортным средством. В 2025 году первый в России беспилотный трамвай полностью перейдет на беспилотный режим, как поручил Сергей Собянин. Сейчас готовим к запуску второй трамвай с аналогичными технологиями управления», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.