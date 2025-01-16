Сильный ветер разрушил часть льда на Байкале

Сильный ветер, который бушевал на Байкале 15 января 2025, разрушил значительную часть льда в проливе Малого моря Прибайкальского национального парка. Судя по прогнозам синоптиков, порывы достигали 35 метров в секунду.
— К утру четверга, 16 января, пролив остался практически без зимнего покрова севернее мысов Тонкий и Будун: лёд здесь сломало и унесло вдоль острова Ольхон к мысу Хобой и дальше в «Большое море», — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
За день до этого, 14 января, сломало недавно образованный лед напротив поселка Хужир. При этом переправа на Ольхоне «Куркут — Хулы» работает, перебраться можно на судах на воздушной подушке. Сильный ветер, видимо, обошел эту местность стороной — лед по большей части сохранился.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15 января 2025 оказалось самым теплым в Иркутске за 100 лет.