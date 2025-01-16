Сильный ветер разрушил часть льда на Байкале

За день до этого, 14 января, сломало недавно образованный лед напротив поселка Хужир. При этом переправа на Ольхоне «Куркут — Хулы» работает, перебраться можно на судах на воздушной подушке. Сильный ветер, видимо, обошел эту местность стороной — лед по большей части сохранился.