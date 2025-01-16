В СПбГУ открыли новый материал с необычной кристаллической решеткой

Как рассказали в пресс-службе, в работе также принимали участие ученые из университета Крита (Греция). Галогенные перовскиты — это полупроводники, которые отличаются эффективным взаимодействием со светом и простым, дешевым синтезом, что делает их перспективными для применения в устройствах фотоники и оптоэлектроники.