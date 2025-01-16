В СПбГУ открыли новый материал с необычной кристаллической решеткой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) открыли новый полупроводниковый материал с кристаллической решеткой в виде японского узора — шестиугольных сот. Такая необычная форма наделяет соединение новыми свойствами, которые могут быть применимы для создания устройств фотоники и оптоэлектроники — от солнечных батарей до лазеров, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Старший научный сотрудник лаборатории кристаллофотоники СПбГУ Никита Иванович Селиванов синтезировал новое перовскитоподобное соединение с химической формулой (3-CF3pyH)2 (3-CF3py)Pb3I8 и изучил его основные оптические свойства. Оказалось, что соединение обладает редкой сотовой структурой “кагомэ”, получившей название в честь традиционного японского узора для плетения бамбуковых корзин. Синтезированное учеными университета соединение имеет такой же шестиугольный сотовый узор. Каналы “сот” заполнены попеременно нейтральными молекулами 3-фторметилпиридина и соответствующими органическими катионами», — говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, в работе также принимали участие ученые из университета Крита (Греция). Галогенные перовскиты — это полупроводники, которые отличаются эффективным взаимодействием со светом и простым, дешевым синтезом, что делает их перспективными для применения в устройствах фотоники и оптоэлектроники.
Как пояснила инженер-исследователь Лаборатории кристаллофотоники СПбГУ Анна Самсонова, необычный «узор» кристаллической решетки полупроводникового материала придал соединению новые свойства свечения. Так, при комнатной температуре материал не светится, тогда как при температуре жидкого азота (минус 196 градусов) обладает интенсивным свечением с широким спектром.
В университете отметили, что наличие зон «кагомэ» в исследуемом соединении удивило ученых, поскольку оно является представителем неметаллических и немагнитных материалов. «Надеемся, что будущие эксперименты с внешним воздействием позволят подтвердить нашу гипотезу о том, что (3-CF3pyH)2 (3-CF3py)Pb3I8 является перспективным квантовым материалом», — добавил руководитель Лаборатории кристаллофотоники СПбГУ профессор университета Крита Константинос Стомпос, слова которого привели в пресс-службе.