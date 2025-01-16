В Ялте выбирают название для обновленной локации

Со временем жители Ялты стали называть район «Семь ветров», что также рассматривается в качестве одного из возможных вариантов. Следует отметить, что это довольно распространенное название для гористых местностей с ярко выраженной розой ветров. На Южном берегу Крыма уже есть как минимум две локации с аналогичным именем. Тем не менее, предложение также принимается во внимание.