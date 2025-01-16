В Ялте выбирают название для обновленной локации

В Ялте достраивают новое общественное пространство на улице Сеченова, а название ему дадут горожане. Место преображается благодаря программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) главы города Янины Павленко.
Параллельно со строительством обсуждают варианты для названия зеленой зоны. Одно из предложений — возвращение местности исторического имени «Чайная горка». Идею заявили ялтинские исследователи Лариса Лысова и Светлана Елисеенко.
Этот район включили в состав города в марте 1896 года. Происхождение названия связано с императорским имением в Ливадии, поскольку по склонам холма проходила дорога, ведущая к царской резиденции. По инициативе императрицы Марии Александровны, супруги Александра II, на вершине холма возвели открытую деревянную беседку с полосатой крышей и шпилем. Путешественники, останавливавшиеся у беседки, наслаждались видом побережья и пили чай из самоваров. Строение называли «Чайным домиком», холм — «Чайной горкой», а улицу, ведущую от города к вершине холма, — Чайной (в настоящее время это улица Сеченова).
К сожалению, беседка не сохранилась до наших дней, однако идея восстановить историческое название холма считают весьма интересной.
Со временем жители Ялты стали называть район «Семь ветров», что также рассматривается в качестве одного из возможных вариантов. Следует отметить, что это довольно распространенное название для гористых местностей с ярко выраженной розой ветров. На Южном берегу Крыма уже есть как минимум две локации с аналогичным именем. Тем не менее, предложение также принимается во внимание.