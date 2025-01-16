«Стоимость может оказаться ниже базовой, но не выше». Динамическое ценообразование введено на билеты на автобус «Минск — Гродно»

Динамическое ценообразование введено на билеты на автобус Минск — Гродно. Подробности сообщили в официальном телеграм-канале сервиса по бронированию билетов «Атлас».
В телеграм-канале пояснили, что динамическое ценообразование представляет из себя систему, где стоимость билетов зависит от спроса. Вместе с тем в отличие от такси или же самолетов, на автобусах система работает только в одну сторону: стоимость может оказаться ниже базовой, но не выше.
Сервис по бронированию билетов пояснил, как именно это работает. К примеру, базовая стоимость билета составляет 35 рублей. В том случае, если спрос на рейс низкий, то цена на билет может составить от 30 до 33 рублей.
«Чем раньше покупаете — тем выше шанс найти выгодную цену», — сказано в сообщении.
Уточняется, что данная система уже работает на маршрутах Минск — Гродно и Гродно — Минск. Указанный подход дает возможность перевозчикам более точно планировать рейсы, а пассажирам — путешествовать дешевле. Также говорится и о возможности работы системы на других маршрутах.
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