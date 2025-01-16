«Стоимость может оказаться ниже базовой, но не выше». Динамическое ценообразование введено на билеты на автобус «Минск — Гродно»

В телеграм-канале пояснили, что динамическое ценообразование представляет из себя систему, где стоимость билетов зависит от спроса. Вместе с тем в отличие от такси или же самолетов, на автобусах система работает только в одну сторону: стоимость может оказаться ниже базовой, но не выше.