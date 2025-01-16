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В Ростове на Крещение подготовили семь купелей

В Ростове совершить крещенское омовение можно будет в семи местах. Большая часть купелей находится на Западном. Об этом в своем телеграм-канале написал глава города Алексей Логвиненко.

В Ростове 18 января в течение всего дня, а также 19 января в 56 храмах города можно будет освятить воду.

Крещенское омовение можно совершить в семи местах. На Западном — в роднике «Гремучий» на Амбулаторной, 55, в часовне на Всесоюзной, 196, в Серафимовском источнике в Ботсаде ЮФУ, в роднике «Серебряный» святого Георгиевского источника в переулке Красноярский у дома № 13, в купели на территории храмового парка в приходе Георгия Победоносца на 339-ой Стрелковой дивизии, 33. Также две купели будут открыты на Северном — купель Свято-Иверского женского монастыря на Неклиновской, 4 и родник Сурб Хач на Баграмяна, 1.

Все места крещенских омовений оснастят подходами и раздевалками. Здесь будут дежурить медики и спасатели.

«Прошу ростовчан не рисковать своим здоровьем и пользоваться только оборудованными для омовений местами. Ваша безопасность превыше всего», — отметил Логвиненко в телеграм.

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