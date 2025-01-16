В Ростове на Крещение подготовили семь купелей

Крещенское омовение можно совершить в семи местах. На Западном — в роднике «Гремучий» на Амбулаторной, 55, в часовне на Всесоюзной, 196, в Серафимовском источнике в Ботсаде ЮФУ, в роднике «Серебряный» святого Георгиевского источника в переулке Красноярский у дома № 13, в купели на территории храмового парка в приходе Георгия Победоносца на 339-ой Стрелковой дивизии, 33. Также две купели будут открыты на Северном — купель Свято-Иверского женского монастыря на Неклиновской, 4 и родник Сурб Хач на Баграмяна, 1.