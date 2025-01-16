В Новороссийске определили места для крещенских купаний

18 и 19 января в православных храмах Новороссийска пройдут богослужения. На территории Храма Петра и Февронии Муромских 18 января с 23.00 будет функционировать купель для омовения.
Определены места проведения крещенских купаний:
- Центральный городской пляж
- Пляж «Суджукская коса»
- Пляж «Алексино»
- Рекреационная зона «Нептун»
- Озеро Абрау
- Православный комплекс «Святая ручка».
Предварительно водолазами Службы спасения проведено обследование дна в местах определенных для купания. Во время проведения крещенских купаний будет обеспечено дежурство скорой помощи, волонтеров и оперативных служб.
— Уважаемые новороссийцы! Прошу отнестись к омовению максимально ответственно, не допускать купаний в нетрезвом состоянии и не предназначенных для этого местах, — прокомментировал глава Новороссийска Андрей Кравченко.