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В Новороссийске определили места для крещенских купаний

Приближается один из главных христианских праздников — Крещение Господне.

18 и 19 января в православных храмах Новороссийска пройдут богослужения. На территории Храма Петра и Февронии Муромских 18 января с 23.00 будет функционировать купель для омовения.

Определены места проведения крещенских купаний:

  • Центральный городской пляж
  • Пляж «Суджукская коса»
  • Пляж «Алексино»
  • Рекреационная зона «Нептун»
  • Озеро Абрау
  • Православный комплекс «Святая ручка».

Предварительно водолазами Службы спасения проведено обследование дна в местах определенных для купания. Во время проведения крещенских купаний будет обеспечено дежурство скорой помощи, волонтеров и оперативных служб.

— Уважаемые новороссийцы! Прошу отнестись к омовению максимально ответственно, не допускать купаний в нетрезвом состоянии и не предназначенных для этого местах, — прокомментировал глава Новороссийска Андрей Кравченко.

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