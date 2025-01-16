Выдачу бесплатного молока школьникам хотят отменить в Иркутской области

По закону молоко положено ученикам 1−4 классов, но, как следует из пояснительной записки на сайте «Электронный парламент», в сегодняшних школьных меню достаточно и других блюд, в состав которых входит необходимое количество молока. Также авторы инициативы ссылаются на сообщения педагогов и родителей, согласно которым дети молоко не любят и берут неохотно. Поэтому с нового учебного года предлагается убрать молоко из школьного меню, а деньги направить «на другие мероприятия, связанные, в том числе, с организацией бесплатного питания отдельных категорий обучающихся». Ранее нутрициолог Анна Сурдина в интервью с «АиФ-Иркутск» опровергла популярные мифы о молоке.