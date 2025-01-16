Где будут оборудованы Крещенские купели в Самарской области

ГУ МЧС России по Самарской области сообщило места специально оборудованных Крещенских купелей в регионе.
Самара:
— Полевой спуск, купель на реке Волге;
— Храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского, улица Советской Армии, 251б — купель при храме;
— Храм в честь святого преподобного Сергия Радонежского, улица Черемшанская, 244а — купель при храме;
— Храм в честь Архангела Михаила в п. Шмидта.
Сызрань:
— на реке Волге, городской пляж № 1 в районе улице река Воложка;
— Подворье на Святом источнике иконы Федоровской Божьей Матери (купель при храме) в поселке Новокашпирский.
Тольятти:
— Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова, Южное шоссе, 137 на искусственном водоеме.
Жигулёвск:
— Александровские пруды, улица Ново-Самарская.
Новокуйбышевск:
— озеро Сакулино, район улицы Карбышева.
Чапаевск:
— на территории храма в честь Казанской иконы Божией Матери, улица Орджоникидзе, 22А, купель со ступенями и поручнями.
Кинель.
— озеро Ладное, ул. Молодогвардейская.
Октябрьск:
— купель при церкви Вознесения Господня, улица Ленина, 42б.
Отрадный:
— купель при храме Рождества Пресвятой Богородицы, улица Нефтяников, 34.
Похвистнево:
— купель водосвятной часовни Иверской иконы Божией Матери части с. Красные пески, улица Краснопутиловская.
Алексеевский район:
— купель, прилегающая территория к храму Казанской иконы Божией Матери, село Алексеевка улица Советская, 29.
Богатовский район:
— с.п. Арзамасовка село Знаменка, святой источник Никольский (закрытая купель).
Большеглушицкий район:
— село Большая Глушица, река Большой Иргиз;
— село Большая Глушица, река Большой Иргиз;
— село Новопавловка, река Большой Иргиз;
— село Тамбовка.
Большечерниговский район:
— село Большая Черниговка, река Большая Глушица, улица Чапаевская напротив редакции газеты «Степной маяк»;
— село Августовка, река Большой Иргиз у железобетонного моста через реку, улица Ленина 25.
Борский район:
— купель при храме в честь Сретения Господня, село Борское, улица Ольховая, 34.
Волжский район:
— п.г.т. Смышляевка, купель у храма имя Святителя Николая Чудотворца;
— село Воскресенка на пруду за ул. Приозерная;
— п. Верхняя Подстепновка, пруд Подстепновска.
Исаклинский район:
село Исаклы, Центральный родник в честь Спаса Нерукотворного (родник).
Камышлинский район:
— купель на русле реки Сок в 400 м юго-восточнее от села Камышла.
Кинельский район:
— село Алакаевка, улица Ново-Садовая, 55, в купели Владимирской часовни;
— село Богдановка, поворот на Богдановку, источник Серафима Саровского;
— п. Чубовка, улица Трудовая, 14а, в купели Покровского мужского монастыря.
Клявлинский район:
— Храм в честь святого великомученника Дмитрия Солунского, село Клявлино, улица Молодежная, 23 (оборудованная купель закрытого типа при роднике);
— Храм в честь бессеребренников и чудотворцев Космы и Димиана в селе Борискино Игар, улица Церковная лавка, 1 (оборудованная купель закрытого типа при роднике);
— Храм в честь святого преподобного Александра Свирского село Степное Дурасово, улица Преображенсого, 6а (оборудованная купель закрытого типа при роднике);
— Купель в честь святителя Николая, ст. Клявлино, ул. Юбилейная 23.
Кошкинский район:
— село Кошки, улица Первомайская, 157, усадьба Додонова (родник Додоновский);
— село Четыровка, д. Гранная Купель (купель на роднике);
— деревня Белый Ключ с.п. Нижняя Быковка, Белоключевская купель.
Красноармейский район:
— сельское поселение Колывань, с. Каменный Брод, улица Набережная, за домом № 24, на реке Чапаевка.
Красноярский район:
— временная купель на р. Сок у с. Красный Яр у моста по дороге Самара — Красный Яр — Городцовка;
— купель при источнике Святого Николая Чудотворца, с. Старая Бинарадка, ул. Набережная, 64Б;
— купель при часовне с. Русская Селитьба, ул. Родниковка, 65б.
— стационарная купель при Храме Рождества Христова пгт. Волжский, ул. М. Горького, 6а;
— стационарная купель при Храме в с. Большая Каменка, ул. Овражная;
— временная купель на оз. Кривое у села Городцовка для жителей и гостей коттеджного поселка FAMILY PARK.
Нефтегорский район:
— г. Нефтегорск, ул. Молодежная, 20, купель на водоеме в Парке Молодежный.
Пестравский район:
— с. Марьевка, река Черненькая, спуск по ул. Ленина в районе дома № 149.
— с. Пестравка, ул. Набережная, в районе понтонного моста, река Большой Иргиз;
— с. Высокое, река Большой Иргиз, спуск от дома № 42 по ул. Садовая.
Похвистневский район:
— с. Большой Толкай, родник «Курка Лисьма» (купание в купели).
Сергиевский район:
— Храм Архангела Михаила, поселок Суходол, улица Кооперативная, 56 а.
Ставропольский район:
— с. Ташла, ул. Песочная, д. 6 г (купель при храме).
Сызранский район:
Район села Трубетчино с.п. Жемковка, храм Казанской Божьей Матери (купель при храме).
Хворостянский район:
— срубовая купель на роднике «Девятая пятница», сельское поселение Хворостянка, 2 км северо-западнее с. Хворостянка.
Челно-Вершинский район:
— с. Новое-Аделяково улица Русская, купель в часовне;
— п. Девлезеркино, купель при часовне Святого Пантелеймона.
Шенталинский район:
— село Старая Шентала Вартовский родник в д. Волчья;
— село Каменка, родник святых чудотворцев Косьмы и Дамиана;
— с.п. Салейкино Богоявленский родник;
— с.п. Шентала купель в храме Успения Божией Матери.
Шигонский район:
— купель при часовне иконы Божией Матери «Живоносный источник» в п. Карловка с.п. Усолье;
— купель на святом источнике Казанской иконы Божией матери в с.п. Малячкино;
— купель при часовне Татьяниного родника в с.п. Новодевичье;
— купель на роднике Светлый в селе Байядеряково;
— купель на роднике Святой Параскевы в селе Суринск;
— купель на роднике в честь «великомученицы Варвары» в селе Белоключье.