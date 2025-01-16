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Где будут оборудованы Крещенские купели в Самарской области

На Крещение в Самарской области оборудуют 70 иорданей.

Источник: Reuters

ГУ МЧС России по Самарской области сообщило места специально оборудованных Крещенских купелей в регионе.

Самара:

— Полевой спуск, купель на реке Волге;

— Храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского, улица Советской Армии, 251б — купель при храме;

— Храм в честь святого преподобного Сергия Радонежского, улица Черемшанская, 244а — купель при храме;

— Храм в честь Архангела Михаила в п. Шмидта.

Сызрань:

— на реке Волге, городской пляж № 1 в районе улице река Воложка;

— Подворье на Святом источнике иконы Федоровской Божьей Матери (купель при храме) в поселке Новокашпирский.

Тольятти:

— Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова, Южное шоссе, 137 на искусственном водоеме.

Жигулёвск:

— Александровские пруды, улица Ново-Самарская.

Новокуйбышевск:

— озеро Сакулино, район улицы Карбышева.

Чапаевск:

— на территории храма в честь Казанской иконы Божией Матери, улица Орджоникидзе, 22А, купель со ступенями и поручнями.

Кинель.

— озеро Ладное, ул. Молодогвардейская.

Октябрьск:

— купель при церкви Вознесения Господня, улица Ленина, 42б.

Отрадный:

— купель при храме Рождества Пресвятой Богородицы, улица Нефтяников, 34.

Похвистнево:

— купель водосвятной часовни Иверской иконы Божией Матери части с. Красные пески, улица Краснопутиловская.

Алексеевский район:

— купель, прилегающая территория к храму Казанской иконы Божией Матери, село Алексеевка улица Советская, 29.

Богатовский район:

— с.п. Арзамасовка село Знаменка, святой источник Никольский (закрытая купель).

Большеглушицкий район:

— село Большая Глушица, река Большой Иргиз;

— село Большая Глушица, река Большой Иргиз;

— село Новопавловка, река Большой Иргиз;

— село Тамбовка.

Большечерниговский район:

— село Большая Черниговка, река Большая Глушица, улица Чапаевская напротив редакции газеты «Степной маяк»;

— село Августовка, река Большой Иргиз у железобетонного моста через реку, улица Ленина 25.

Борский район:

— купель при храме в честь Сретения Господня, село Борское, улица Ольховая, 34.

Волжский район:

— п.г.т. Смышляевка, купель у храма имя Святителя Николая Чудотворца;

— село Воскресенка на пруду за ул. Приозерная;

— п. Верхняя Подстепновка, пруд Подстепновска.

Исаклинский район:

село Исаклы, Центральный родник в честь Спаса Нерукотворного (родник).

Камышлинский район:

— купель на русле реки Сок в 400 м юго-восточнее от села Камышла.

Кинельский район:

— село Алакаевка, улица Ново-Садовая, 55, в купели Владимирской часовни;

— село Богдановка, поворот на Богдановку, источник Серафима Саровского;

— п. Чубовка, улица Трудовая, 14а, в купели Покровского мужского монастыря.

Клявлинский район:

— Храм в честь святого великомученника Дмитрия Солунского, село Клявлино, улица Молодежная, 23 (оборудованная купель закрытого типа при роднике);

— Храм в честь бессеребренников и чудотворцев Космы и Димиана в селе Борискино Игар, улица Церковная лавка, 1 (оборудованная купель закрытого типа при роднике);

— Храм в честь святого преподобного Александра Свирского село Степное Дурасово, улица Преображенсого, 6а (оборудованная купель закрытого типа при роднике);

— Купель в честь святителя Николая, ст. Клявлино, ул. Юбилейная 23.

Кошкинский район:

— село Кошки, улица Первомайская, 157, усадьба Додонова (родник Додоновский);

— село Четыровка, д. Гранная Купель (купель на роднике);

— деревня Белый Ключ с.п. Нижняя Быковка, Белоключевская купель.

Красноармейский район:

— сельское поселение Колывань, с. Каменный Брод, улица Набережная, за домом № 24, на реке Чапаевка.

Красноярский район:

— временная купель на р. Сок у с. Красный Яр у моста по дороге Самара — Красный Яр — Городцовка;

— купель при источнике Святого Николая Чудотворца, с. Старая Бинарадка, ул. Набережная, 64Б;

— купель при часовне с. Русская Селитьба, ул. Родниковка, 65б.

— стационарная купель при Храме Рождества Христова пгт. Волжский, ул. М. Горького, 6а;

— стационарная купель при Храме в с. Большая Каменка, ул. Овражная;

— временная купель на оз. Кривое у села Городцовка для жителей и гостей коттеджного поселка FAMILY PARK.

Нефтегорский район:

— г. Нефтегорск, ул. Молодежная, 20, купель на водоеме в Парке Молодежный.

Пестравский район:

— с. Марьевка, река Черненькая, спуск по ул. Ленина в районе дома № 149.

— с. Пестравка, ул. Набережная, в районе понтонного моста, река Большой Иргиз;

— с. Высокое, река Большой Иргиз, спуск от дома № 42 по ул. Садовая.

Похвистневский район:

— с. Большой Толкай, родник «Курка Лисьма» (купание в купели).

Сергиевский район:

— Храм Архангела Михаила, поселок Суходол, улица Кооперативная, 56 а.

Ставропольский район:

— с. Ташла, ул. Песочная, д. 6 г (купель при храме).

Сызранский район:

Район села Трубетчино с.п. Жемковка, храм Казанской Божьей Матери (купель при храме).

Хворостянский район:

— срубовая купель на роднике «Девятая пятница», сельское поселение Хворостянка, 2 км северо-западнее с. Хворостянка.

Челно-Вершинский район:

— с. Новое-Аделяково улица Русская, купель в часовне;

— п. Девлезеркино, купель при часовне Святого Пантелеймона.

Шенталинский район:

— село Старая Шентала Вартовский родник в д. Волчья;

— село Каменка, родник святых чудотворцев Косьмы и Дамиана;

— с.п. Салейкино Богоявленский родник;

— с.п. Шентала купель в храме Успения Божией Матери.

Шигонский район:

— купель при часовне иконы Божией Матери «Живоносный источник» в п. Карловка с.п. Усолье;

— купель на святом источнике Казанской иконы Божией матери в с.п. Малячкино;

— купель при часовне Татьяниного родника в с.п. Новодевичье;

— купель на роднике Светлый в селе Байядеряково;

— купель на роднике Святой Параскевы в селе Суринск;

— купель на роднике в честь «великомученицы Варвары» в селе Белоключье.

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