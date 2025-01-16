На торги выставили готовый лишь на четверть уфимский жилой дом

Фонд жилищного строительства Башкирии выставил на торги недостроенный дом в Уфе. Объект находится на перекрестке улиц Айской и Бакалинской. Здание принадлежит республике. Начальная цена — 80,16 миллиона рублей.
Общая площадь застройки составляет 611,7 квадратных метра, строительство завершено на 25%. Готов бетонный фундамент, на котором каркас из монолитных железобетонных колонн в два этажа с перекрытиями из железобетонных плит. Площадь участка — 2,3 тысячи квадратов.
Разрешение на строительство выдали в 2016 году, однако работы были приостановлены. Здание вместе с землей спустя время передали Фонду жилищного строительства Башкирии, которое выступало застройщиком жилищного комплекса «Иремель». В минувшем октябре глава республики Радий Хабиров подписал распоряжение правительства о приватизации объекта.
Аукцион должен состояться на 17 февраля, заявки будут принимаются до 13 февраля через электронную площадку «СберА».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.