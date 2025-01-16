В Гродно суд освободил мужчину от уплаты алиментов, но прокурор оспорил решение

В материалах дела сказано, что мужчину, когда он стал недееспособным, сестра поместила в соцпансионат на условиях постоянного платного проживания. Однако размер пенсии мужчины оказался недостаточным для того, чтобы находиться в учреждении. В том числе и по причине удержания из пенсии алиментов на сына в размере 25% от доходов каждый месяц.