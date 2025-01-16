В Гродно суд освободил мужчину от уплаты алиментов, но прокурор оспорил решение. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Гродненской области.
В сообщении сказано, что прокурор города Гродно принес апелляционный протест на решение суда Октябрьского района года, согласно которому, был удовлетворен иск представителя пансионата — опекуна недееспособного 53-летнего мужчины к бывшей жене об освобождении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего сына-инвалида.
В материалах дела сказано, что мужчину, когда он стал недееспособным, сестра поместила в соцпансионат на условиях постоянного платного проживания. Однако размер пенсии мужчины оказался недостаточным для того, чтобы находиться в учреждении. В том числе и по причине удержания из пенсии алиментов на сына в размере 25% от доходов каждый месяц.
В пресс-службе уточнили, что алименты идут на содержание несовершеннолетнего сына с инвалидностью, который нуждается в постоянном санаторно-курортном лечении. Ребенком занимается только мать, и сумма данного ухода является значительной для семьи.
Прокурор акцентировал внимание на отсутствие исключительных обстоятельств, которые могли бы быть основанием для освобождения мужчины от уплаты алиментов. Также он отметили, что у мужчины есть взрослая дочь, которая, согласно семейному законодательству, должна содержать отца.
Во время апелляционного заседания опекун мужчины согласился с доводами прокурора и отказался от исковых требований. Сообщается, что судебная коллегия по гражданским делам Гродненского областного суда отменила решение суда первой инстанции.
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