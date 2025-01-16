Студенты ВГУ могут остаться без путевок на море и «Первокурсника»

«Руководство вуза в курсе существующей проблемы и разбирается в поступивших обращениях некоторых студентов. Одна из возможных причин временных сложностей с финансированием их программ — существенный рост платежей за коммунальные услуги и другие первостепенные статьи расходов вуза. В скором времени представителями университета будет дан подробный ответ. При этом в вузе уверены, что все запланированные мероприятия ВГУ, связанные со студенческой культурно-массовой деятельностью, с социальными проектами, возобновятся, но будут несколько сдвинуты по времени», — сообщили в ВГУ.