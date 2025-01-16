Студенты ВГУ могут остаться без путевок на море и «Первокурсника»

В студенческом профкоме ВГУ накануне, 15 января, опубликовали обращение к другим обучающимся. В частности, активисты сообщили, что запланированные поездки в северную столицу и Казань, которые должны были пройти в период зимних каникул, не состоятся. Со слов студентов, под угрозой проведение фестивалей «Студенческая весна» и «Первокурсник», обновление оборудования концертного и спортивного залов, а также летний отдых на базе «Веневитиново» и на Черном море.
«Администрация ВУЗа на все вопросы отвечает, что вместо запланированных расходов на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися в размере 68,5 миллионов рублей (общая сумма по 44 ФЗ и 223 ФЗ на 2025 год) все средства направлены на повышение заработной платы профессорско-преподавательскому составу. По сути, речь идет о полном демонтаже сложившейся за много лет системы организации воспитательной и социальной работы в ВГУ», — рассказали в профсоюзной организации студентов ВГУ.
Часть учащихся обратились в федеральное министерство образования и Рособрадзор и призвали других студентов также написать обращения. Между тем, руководство вуза тоже прокомментировало ситуацию, подтвердив, что перерыв в финансировали части активностей действительно имеет место быть. Однако в качестве причины изменения статьи расходов назвали рост платы за коммунальные услуги:
«Руководство вуза в курсе существующей проблемы и разбирается в поступивших обращениях некоторых студентов. Одна из возможных причин временных сложностей с финансированием их программ — существенный рост платежей за коммунальные услуги и другие первостепенные статьи расходов вуза. В скором времени представителями университета будет дан подробный ответ. При этом в вузе уверены, что все запланированные мероприятия ВГУ, связанные со студенческой культурно-массовой деятельностью, с социальными проектами, возобновятся, но будут несколько сдвинуты по времени», — сообщили в ВГУ.