Объемы производства молока в Омской области снизились на 6%

Объемы производства мяса птицы, молока и куриных яиц сократились в Омской области. Падение составило в среднем от 2 до 6 процентов. Такие данные привел Омскстат в докладе о социально-экономическом положении региона.
В период с января по ноябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года производство молока снизилось на 5,6%, мяса птицы, свинины и рогатого скота — на 4,7%, куриных яиц — на 2,2%.
За 11 месяцев 2024 года в Омской области произвели 608,4 млн штук куриных яиц, 289 тыс. тонн молока, 34,1 тыс. тонн мяса птицы, 52,8 тыс. тонн свинины и 19,8 тыс. тонн рогатого скота.
На конец октября 2024 года поголовье крупного рогатого скота в Омской области составляло 130,3 тыс. голов. Это на 12,5% меньше, чем год назад. Поголовье коров сократилось на 10,6% за год — до 54,1 тыс. голов.
При этом статистики отметили рост поголовья птицы (+18%) и свиней (+2,4%). У сельхозпроизводителей насчитали 272,1 тыс. голов свиней и 5,42 млн голов птиц.
Ранее мы сообщали, что минимальный набор продуктов в Омске за прошедший год подорожал почти на 14%.