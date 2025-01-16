Парад планет смогут увидеть жители Челябинской области в ночь на 21 января

Астрономы отмечают, что хотя Сатурн, Юпитер, Марс и Венеру можно будет увидеть без телескопа, оптику для наблюдения всё же лучше использовать, если такая возможность есть. Тогда получится увидеть кольца Сатурна и полосы Юпитера. А ярко-красный Марс будет легко различим как светящаяся точка.
Для наилучшего наблюдения лучше всего выехать за город, где нет лишней засветки.
Ещё один малый парад планет ожидается в августе 2025.
Новый год в Челябинской области начался с потрясающего северного сияния, которое вспыхнуло в ночь на 1 января. «Пчела» собрала подборку фотографий, которыми поделились южноуральцы в социальных сетях.