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Парад планет смогут увидеть жители Челябинской области в ночь на 21 января

На небосводе выстроятся в одну линию сразу шесть планет: Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. После захода Солнца 21 января при ясном небе можно будет разглядеть четыре из них. А вот Уран и Нептун смогут увидеть только обладатели биноклей или телескопов.

Источник: Pchela.News

Астрономы отмечают, что хотя Сатурн, Юпитер, Марс и Венеру можно будет увидеть без телескопа, оптику для наблюдения всё же лучше использовать, если такая возможность есть. Тогда получится увидеть кольца Сатурна и полосы Юпитера. А ярко-красный Марс будет легко различим как светящаяся точка.

Для наилучшего наблюдения лучше всего выехать за город, где нет лишней засветки.

Ещё один малый парад планет ожидается в августе 2025.

Новый год в Челябинской области начался с потрясающего северного сияния, которое вспыхнуло в ночь на 1 января. «Пчела» собрала подборку фотографий, которыми поделились южноуральцы в социальных сетях.

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