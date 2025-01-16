Более 18,5 млн человек посетили самую масштабную выставку-форум «Россия»

«Хочу отметить, что олимпиаду “IT-Планета” включили в список мероприятий на уровне стран СНГ, утвержденный министрами иностранных дел. И теперь есть надежда, что через административный и информационный ресурс нам удастся усилить наши позиции как минимум на пространстве этих стран, привлечь больше участников, несмотря на то что наша олимпиада проводится на русском языке», — комментировал модератор дискуссии председатель правления АНО «ЦРИТ “ИТ-Планета”» Сергей Шалашный.