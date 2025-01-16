Минюст Беларуси приостановил лицензию агентства недвижимости «Твое пространство»

В ведомстве акцентировали внимание на том, что лицензия агентства недвижимости была приостановления с 20 января. И напомнили, что в период приостановления лицензии у организации нет права на осуществление риэлтерской деятельности. Кроме того, были приняты меры реагирования и в отношении сотрудников, которые допустили нарушения. В частности, на полгода были приостановлены полномочия по оказанию риэлтерских услуг риэлтера Былицкой Е. В, агента по операциям с недвижимостью Вильчинской А. В.