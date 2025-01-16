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Минюст Беларуси приостановил лицензию агентства недвижимости «Твое пространство»

Минюст приостановил лицензию одной из риэлтерских организаций в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минюст Беларуси приостановил лицензию агентства недвижимости «Твое пространство». Подробности сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Сообщается, что 14 января 2025 года ведомство приняло решение, связанное с приостановлением лицензии на осуществление риэлтерской деятельности организации «Твое пространство». В Минюсте отметили, что причиной послужили многочисленные нарушения указанной организацией законодательства, которое регулирует порядок оказания риэлтерских услуг.

В частности, речь идет о несоблюдении требований о рекламировании объектов недвижимости, об оказании риэлтерских услуг только после заключения соответствующего договора.

«Риэлтерские услуги оказываются неуполномоченными на то лицами по причине формального отношения риэлтеров к своим обязанностям», — говорится в сообщении.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что лицензия агентства недвижимости была приостановления с 20 января. И напомнили, что в период приостановления лицензии у организации нет права на осуществление риэлтерской деятельности. Кроме того, были приняты меры реагирования и в отношении сотрудников, которые допустили нарушения. В частности, на полгода были приостановлены полномочия по оказанию риэлтерских услуг риэлтера Былицкой Е. В, агента по операциям с недвижимостью Вильчинской А. В.

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