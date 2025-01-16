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Жителям Ростовской области напомнили меры защиты от внебольничной пневмонии

В Ростовской области объяснили, как не допускать острых инфекционных заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Роспотребнадзора рассказали жителям Ростовской области, как защититься от внебольничной пневмонии. Оказалось, что делать нужно примерно то же, что и при профилактике гриппа или ОРВИ.

Всем рекомендуют вести здоровый образ жизни, время от времени гулять на свежем воздухе, полноценно питаться (в рационе должны быть свежие овощи, фрукты, мясо, рыба и молочные продукты).

Нужно регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку, а также мыть руки с мылом после улицы.

Особенно важно избегать переохлаждений, сквозняков и контактов с заболевшими людьми. Лучше избегать мест массового пребывания людей.

— Иммунизация против гриппа, гемофильной и пневмококковой инфекций помогает снизить риск осложнений, — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Внебольничная пневмония — острое инфекционное заболевание, которое поражает нижние отделы дыхательной системы. Заболевание обычно появляется во внебольничных условиях или выявляется в первые 48 часов после госпитализации.

Основные симптомы: кашель, отдышка, температура, слабость, утомляемость, боль в грудной клетке. Пути передачи — воздушно-капельный и воздушно-пылевой. Источником инфекции в большинстве случаев является больной человек или носитель возбудителя.