Прокуратура Красноярска инициировала проверку после падения незаконного баннера

В Красноярске во время сильного ветра обрушился незаконно установленный рекламный баннер. В связи с инцидентом прокуратура начала проверку, отметив, что подобные случаи происходят не впервые.
К счастью, в результате падения баннера никто не пострадал. Однако местные жители выражают опасения по поводу аналогичной конструкции, расположенной на противоположной стороне улицы Лесников, которая также может представлять угрозу.
По информации прокуратуры, владелец рухнувшего баннера не установлен, и разрешение на его размещение от мэрии не получалось. Согласно законодательству, такой баннер подлежит демонтажу, а доходы от его размещения считаются неосновательным обогащением.
Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы выяснить, кому принадлежит конструкция и почему сотрудники УДИБ, будучи осведомленными о незаконности баннера с сентября 2024 года, не предприняли меры по его демонтажу.
По предварительным данным, в Красноярске зарегистрировано 528 незаконных рекламных баннеров, из которых в прошлом году было демонтировано всего 74. В планах прокуратуры на январь 2024 года — проверка законности размещения всех рекламных конструкций в городе.