Часть жителей Нижнего Тагила остались без холодной воды из-за аварии

В Нижнем Тагиле в районе Гальяно-Горбуновского массива произошла коммунальная авария на водоводе диаметром 200 миллиметров. Об этом пишет портал Тагил. Лайф.
Холодная вода исчезла в многоквартирных домах по адресам: Черноисточинское шоссе, 27, 29, 41, 33, 31, 45 и 43, а также по адресам: Октябрьский проспект, 4, 6 и 8. Также нет воды в детсадах № 105, 184 и 188, школах № 40 и 69.
Сейчас специалисты городского «Водоканала» ликвидируют аварию и ее последствия. Для жителей района обеспечен подвоз воды.