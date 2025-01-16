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Часть жителей Нижнего Тагила остались без холодной воды из-за аварии

На Гальянке прорвало трубу с холодной водой.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле в районе Гальяно-Горбуновского массива произошла коммунальная авария на водоводе диаметром 200 миллиметров. Об этом пишет портал Тагил. Лайф.

Холодная вода исчезла в многоквартирных домах по адресам: Черноисточинское шоссе, 27, 29, 41, 33, 31, 45 и 43, а также по адресам: Октябрьский проспект, 4, 6 и 8. Также нет воды в детсадах № 105, 184 и 188, школах № 40 и 69.

Сейчас специалисты городского «Водоканала» ликвидируют аварию и ее последствия. Для жителей района обеспечен подвоз воды.

ЖКХ