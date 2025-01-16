Часть жителей Нижнего Тагила остались без холодной воды из-за аварии

Холодная вода исчезла в многоквартирных домах по адресам: Черноисточинское шоссе, 27, 29, 41, 33, 31, 45 и 43, а также по адресам: Октябрьский проспект, 4, 6 и 8. Также нет воды в детсадах № 105, 184 и 188, школах № 40 и 69.