Российская видеоигра «Черная книга» получит настольную адаптацию

В России выходит настольная адаптация игры «Черная книга», которая продолжит сюжет одноименного проекта. В 2021 году она стала бестселлером и разошлась тиражом более чем 100 тыс. экземпляров за первые недели продаж. Создателем компьютерной версии выступила студия «Мортёшка», а для настолки привлекли отечественную Open Borders Studio, подразделение Hobby World. «Известия» протестировали новинку одними из первых, изучив ее плюсы и минусы.
Геймеров ждут шесть историй, сочетающих древнее колдовство и зачатки технического прогресса, дошедшего до Российской империи. Игроки принимают роли «знатких», то есть колдунов, владеющих таинственной силой Черной книги. Базовый сюжет в каждой из шести историй предопределен, но в рамках любой из них допустимо принимать собственные решения, развивать героя и знакомиться с обитателями Чердыни, людьми и мифологическими монстрами: лешаками, бесами и прочей нечистью.
«Мы не хотели целиком основывать игру только на сюжетах из мифологии коми. Да, действие происходит в Чердынском уезде Пермской губернии, но важно не только где, но и когда происходит действие — а это конец XIX — начало XX века, время очень тревожное, время больших перемен, но главное, время невероятного расцвета российской культуры. Поэтому часть сюжетов связана с мифологией коми, часть — с российской культурой второй половины XIX века, часть — с современной российской культурой», — отметил нарративный дизайнер «Черной книги» Иван Тузовский.
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Рукописи говорят: российская видеоигра «Черная книга» стала настолкой.