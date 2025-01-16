Российская видеоигра «Черная книга» получит настольную адаптацию

«Мы не хотели целиком основывать игру только на сюжетах из мифологии коми. Да, действие происходит в Чердынском уезде Пермской губернии, но важно не только где, но и когда происходит действие — а это конец XIX — начало XX века, время очень тревожное, время больших перемен, но главное, время невероятного расцвета российской культуры. Поэтому часть сюжетов связана с мифологией коми, часть — с российской культурой второй половины XIX века, часть — с современной российской культурой», — отметил нарративный дизайнер «Черной книги» Иван Тузовский.