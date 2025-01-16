Рукописи говорят: российская видеоигра «Черная книга» стала настолкой

Он отмечает, что вышедшая в 2021 году игра «Черная книга» по сей день пользуется большой популярностью у геймеров-интеллектуалов, так как по сути это не столько игра, сколько красиво иллюстрированная и анимированная интерактивная «книга» с захватывающими историями с ярким славянским и коми-пермяцким колоритом. При этом и видеоигра, и настольная версия создавались при поддержке этнографов и филологов, поэтому содержат оригинальные и классические мифологические сюжеты и фольклорных персонажей: от классических русалок и леших до Икоты, Банницы и Ерестуна. Сейчас повсеместно, в том числе в педагогике, очевиден тренд на геймификацию. В наглядной и увлекательной интерактивной форме материал усваивается быстрее и лучше.