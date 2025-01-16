Рукописи говорят: российская видеоигра «Черная книга» стала настолкой

В России 17 января выходит настольная адаптация игры «Черная книга», которая продолжит сюжет одноименного проекта. В 2021 году она стала международным хитом и разошлась тиражом более 100 тыс. экземпляров за первые три недели продаж. Создателем компьютерной версии была пермская студия «Мортёшка», а для сиквела привлекли отечественную Open Borders Studio, подразделение Hobby World. «Известия» протестировали новинку одними из первых, изучив ее плюсы и минусы.
О чем настольная адаптация.
По своему жанру настолка «Черная книга» — кооперативная игра с опорой на славянские мифы и русские сказки. Ее действие происходит в последние годы XIX века в Чердынском уезде Российской империи, и это прямое сюжетное продолжение хита 2021 года. Игровые сессии рассчитаны как на игроков-одиночек, так и на группы до четырех человек. Для настольной версии было создано более ста иллюстраций, которых не было в компьютерной версии, в основном это карты нечисти, просьб и сделок.
Геймеров ждут шесть историй, сочетающих древнее колдовство и зачатки технического прогресса, дошедшего до Российской империи. Игроки принимают роли «знатких», то есть колдунов, владеющих таинственной силой Черной книги. Базовый сюжет в каждой из шести историй предопределен, но в рамках любой из них допустимо принимать собственные решения, развивать героя и знакомиться с обитателями Чердыни, людьми и мифологическими монстрами: лешаками, суседками и прочей нечистью.
Можно выбрать в качестве героя не только колдунью Василису, но и других персонажей компьютерной версии: деда Егора, Александра, Евгению. Придется следить за треком недовольства, который отражает, насколько жители уезда одобряют действия знатких. Углубили авторы и систему грехов, которая при определенном количестве очков накладывает статус «проклятый». После этого игрок получит не только темный дар, но и ограничения. Проклятый знаткий среди персонажей значительно повышает недовольство жителей.
У всех историй есть собственный порядок прохождения. По замыслу разработчиков, побеждают все участники, когда доходят до конца последней истории. Статус кооперативной игры означает, что все участники выигрывают и проигрывают вместе. Ключевая задача — успеть достичь цели, которую вы узнаете в прологе истории. Пользователи проигрывают, если ночью маркер трека недовольства находится на финальной отметке или они не выполнили особых условий истории. Тогда в режиме кампании будет необходимо переиграть эту историю.
Но куда важнее для авторов было познакомить аудиторию с малоизвестными страницами истории России.
— Мы не хотели целиком основывать игру только на сюжетах из мифологии коми. Да, действие происходит в Чердынском уезде Пермской губернии, но важно не только где, но и когда происходит действие, а это конец XIX — начало XX века, время очень тревожное, время больших перемен, но главное — время невероятного расцвета российской культуры. Поэтому часть сюжетов связана с мифологией коми, часть — с российской культурой второй половины XIX века, часть — с современной российской культурой, — отметил доктор культурологии и нарративный дизайнер настольной адаптации Иван Тузовский.
По словам эксперта, команда выбрала несколько самых ярких мифов коми. Фигуры в мифах кросс-культурные, это различные бесы и дьявольские отродья, а значит, они будут понятны игрокам из любого региона России и большинству геймеров из стран, с которыми нас объединяет историческая судьба.
Доктор филологических наук, антрополог, фольклорист и автор книг «Мифы северных народов России» и «Шаманы северных народов России» Ольга Христофорова, отмечает, что игра опирается прежде всего на севернорусскую мифологию. Колдуны, Черная книга, по которой они учатся, — всё это мотивы из фольклора Русского Севера. Однако есть и образы народов Поволжья и Урала, потому что русские Пермского края заимствовали много мотивов у местных племен, когда пришли туда, активнее всего это началось с конца XVI века.
— По мотивам мифологии северных народов России существуют настольные и компьютерные игры, мультфильмы, комиксы и другие интересные проекты. Они, безусловно, имеют этнографическую, образовательную и социальную ценность. Эти проекты сохраняют традиции и языки коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, знакомят с ними детей и взрослых других национальностей. Все это способствует взаимному обогащению и добрососедству. Могу рекомендовать такие современные настольные игры на основе фольклора, как бурятская «Шагай наадан», хантыйская и мансийская «Кат вуйа», — добавила Ольга Христофорова.
Для кого создавалась новинка.
По мнению генерального директора издательского холдинга Hobby World Михаила Акулова, фэнтези и фольклорные мотивы невероятно популярны и востребованы во всем мире, так как отражают культуру народов и тем самым привлекают огромное множество людей в хобби.
— Всегда не хватает нашего, оригинального и удивительного мира сказок и мифов. Поэтому мы хотели сделать игру, которая стала бы произведением, основанным именно на богатом наследии российской культуры. Настольная версия «Черной книги» — это продолжение популярной самобытной видеоигры, где легенды и народные предания пермского края органично вплетены в игровой процесс и никого не оставляют равнодушным. Рассчитываем, что она будет интересна не только нашим соотечественникам, но и зарубежной аудитории, — отметил Михаил Акулов.
Аудиторию может отпугнуть нетривиальный игровой процесс с комплексными правилами для местной системы боя. «Черная книга» рискует оказаться слишком сложной и перегруженной механиками для тех, у кого нет достаточного опыта в настольных играх, считает эксперт в игровой индустрии Павел Семченко. К другим проблемам он добавляет не слишком дружелюбный ценник — 5 тыс. рублей, в то время как компьютерная игра стоит всего 990 рублей. По этой причине переход геймеров из видеоигры в ее настольную адаптацию может оказаться болезненным, отмечает специалист.
По словам директора Межконтинентальной киберспортивной лиги, ведущего российского эксперта в области компьютерного спорта Александра Горбаченко, «Черная книга» имеет образовательную ценность и учебный потенциал.
— Она может и должна стать вспомогательным наглядным пособием при изучении мифологии и фольклора народов России как школьниками, так и студентами-культурологами, фольклористами, антропологами и даже регионоведами и социологами на младших курсах. Игра позволяет не только образно и наглядно визуализировать персонажей из устных народных преданий, но и лучше понять хитросплетения и перипетии мифологических сюжетов. Например, игровая форма помогает лучше понять основные сюжетные схемы и тропы из «Морфологии волшебной сказки» Владимира Проппа и «Золотой ветви» Джорджа Фрэзера. Ведь по сути мифы и сказки част тоже своего рода интеллектуальные игры, развитие сюжета которых происходит по строго определенным правилам и схемам, — добавил специалист.
Он отмечает, что вышедшая в 2021 году игра «Черная книга» по сей день пользуется большой популярностью у геймеров-интеллектуалов, так как по сути это не столько игра, сколько красиво иллюстрированная и анимированная интерактивная «книга» с захватывающими историями с ярким славянским и коми-пермяцким колоритом. При этом и видеоигра, и настольная версия создавались при поддержке этнографов и филологов, поэтому содержат оригинальные и классические мифологические сюжеты и фольклорных персонажей: от классических русалок и леших до Икоты, Банницы и Ерестуна. Сейчас повсеместно, в том числе в педагогике, очевиден тренд на геймификацию. В наглядной и увлекательной интерактивной форме материал усваивается быстрее и лучше.
— Я бы безусловно рекомендовал и родителям, и педагогам использовать возможности и потенциал «Черной книги» в образовательном процессе детей для расширения их кругозора и общей эрудиции. Подобные настолки, как и чтение книг, активизируют и стимулируют воображение, дают творческий импульс и пробуждают интерес к чтению художественной литературы и изучению различных культур, повышая общий культурный и образовательный уровень. Чтобы дети росли и развивались не Марвелом единым, а погружались также в культурные контексты родной страны. По моим наблюдениям, после «Черной книги» многие молодые игроки, проникнувшись в ее атмосферой, захотели поглубже познакомиться с коми-пермяцким фольклором и мифологией, а также перечитать знакомые с детства и со школы русские народные сказки, — резюмировал Александр Горбаченко.
Настольная адаптация «Черной книги» появится в продаже 17 января.