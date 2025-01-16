В Кольцово жители многоэтажки остались без отопления в −10 градусов

— Уже больше восьми часов дома по улицам Спутников и Авиаторов не получают горячую воду. О том, что их оставят без источника тепла, им сообщили накануне вечером. Жильцы переживают, что за ночь их квартиры полностью промерзнут. Большое количество семей живет с маленьким детьми, — рассказал житель дома в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».