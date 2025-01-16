В Кольцово жители многоэтажки остались без отопления в −10 градусов

Жители екатеринбургской многоэтажки в Кольцово остались без отопления в −10 градусов. Инцидент произошел в ночь на 16 января в доме на улице Спутников. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).
— Уже больше восьми часов дома по улицам Спутников и Авиаторов не получают горячую воду. О том, что их оставят без источника тепла, им сообщили накануне вечером. Жильцы переживают, что за ночь их квартиры полностью промерзнут. Большое количество семей живет с маленьким детьми, — рассказал житель дома в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
В ЕТК отметили, что на данный момент повреждения устранены. В три часа ночи работы были завершены. Теплоснабжение и подача горячей воды восстановлена.
— От имени компании приношу жителям извинения за доставленные неудобства, вызванные необходимостью привести изношенные сети в порядок, — рассказали в ЕТК.