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В Кольцово жители многоэтажки остались без отопления в −10 градусов

В Екатеринбурге в многоэтажке отключили отопление.

Источник: Комсомольская правда

Жители екатеринбургской многоэтажки в Кольцово остались без отопления в −10 градусов. Инцидент произошел в ночь на 16 января в доме на улице Спутников. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).

— Уже больше восьми часов дома по улицам Спутников и Авиаторов не получают горячую воду. О том, что их оставят без источника тепла, им сообщили накануне вечером. Жильцы переживают, что за ночь их квартиры полностью промерзнут. Большое количество семей живет с маленьким детьми, — рассказал житель дома в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

В ЕТК отметили, что на данный момент повреждения устранены. В три часа ночи работы были завершены. Теплоснабжение и подача горячей воды восстановлена.

— От имени компании приношу жителям извинения за доставленные неудобства, вызванные необходимостью привести изношенные сети в порядок, — рассказали в ЕТК.

ЖКХ