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Скутеристу в Башкирии дали срок за пьяное вождение

Житель Башкирии получил срок за пьяное езду на скутере.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии вынесли приговор скутеристу. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

В минувшем сентябре мужчина, будучи пьяным, сел за руль скутера, и спустя время его остановили сотрудники ГАИ. Известно, что ранее его привлекали к административной ответственности за подобное.

Суд назначил мужчине год лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, лишил водительских прав на два года, а также конфисковал скутер в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.

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