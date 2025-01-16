Скутеристу в Башкирии дали срок за пьяное вождение

В Иглинском районе Башкирии вынесли приговор скутеристу. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
В минувшем сентябре мужчина, будучи пьяным, сел за руль скутера, и спустя время его остановили сотрудники ГАИ. Известно, что ранее его привлекали к административной ответственности за подобное.
Суд назначил мужчине год лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, лишил водительских прав на два года, а также конфисковал скутер в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.
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