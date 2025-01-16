В Троицке завершено строительство детского сада

«Строительство социальных объектов рядом с домами ведется как за счет города, так и на внебюджетные средства. Так, в районе Троицк на территории жилого комплекса появился детский сад на 350 мест. Он расположился на участке площадью свыше 1,2 гектара. Трехэтажное здание площадью около шести тысяч квадратных метров рассчитано на 14 групп. Детский сад будет передан в систему столичного образования», — рассказал Владимир Ефимов.