В Троицке завершено строительство детского сада

В районе Троицк на территории жилого комплекса возвели детский сад. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Строительство социальных объектов рядом с домами ведется как за счет города, так и на внебюджетные средства. Так, в районе Троицк на территории жилого комплекса появился детский сад на 350 мест. Он расположился на участке площадью свыше 1,2 гектара. Трехэтажное здание площадью около шести тысяч квадратных метров рассчитано на 14 групп. Детский сад будет передан в систему столичного образования», — рассказал Владимир Ефимов.
Новый детсад находится по адресу: Мостовая улица, дом 6. В здании создана доступная среда для маломобильных горожан.
«В детском саду спроектировали центральное двухсветное игровое пространство. Вокруг него разместили функциональные помещения: групповые ячейки, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок полного технологического цикла и кабинет для занятий хореографией. Здание адаптировано для маломобильных посетителей: здесь предусмотрены безбарьерный вход, широкие дверные проемы и коридоры, а также лифт для перемещения между этажами», — подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Особенностью нового детского сада стала эксплуатируемая кровля. Безопасность ребят на крыше обеспечивают трехметровые ограждения из закаленного стекла — триплекса. Здесь в погожие дни будут проводить занятия с воспитанниками, для этого предусмотрели специальную уличную мебель. На территории детсада специалисты создали прогулочные зоны и оборудовали спортивную площадку, а также провели комплексное озеленение.
Председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор) Антон Слободчиков отметил, что объект возвели за один год и пять месяцев. На всех этапах строительства детского сада работы проходили под надзором инспекторов ведомства и сотрудников Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. В общей сложности специалисты Мосгосстройнадзора провели 11 выездов для контроля работ и применяемых материалов. По результатам проверок было оформлено заключение о соответствии социального объекта требованиям проектной документации.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в столице построили 81 объект социальной инфраструктуры.