Таможня предупредила белорусов о мошенниках, предлагающих конфискат от ее имени

В ведомстве опубликовали переписку читательницы с официального аккаунта таможенных органов Беларуси с мошенниками. Сама женщина рассказала, что во время переписки человек подтверждал наличие товара, добавляя, что можно приехать и купить лично. Однако, когда женщина приехала на место и стала уточнять, что именно они находятся, ее заблокировали.