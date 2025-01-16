Таможня предупредила белорусов о мошенниках, предлагающих конфискат от ее имени. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
В ГТК заметили, что в соцсети Instagram* мошенниками был создан фейковый аккаунт с одноименным названием официального аккаунта таможенных органов — customs_rb. Говорится, что фейковый аккаунт называется «конфискат с таможни» и якобы продает бытовую технику по самой низкой стоимости на рынке.
В ведомстве опубликовали переписку читательницы с официального аккаунта таможенных органов Беларуси с мошенниками. Сама женщина рассказала, что во время переписки человек подтверждал наличие товара, добавляя, что можно приехать и купить лично. Однако, когда женщина приехала на место и стала уточнять, что именно они находятся, ее заблокировали.
Тем временем новое мошенничество от имени «Белводоканала» распространяется в Беларуси.
А еще милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве с прибыльной работой.
Ранее Совмин изменил правила пересечения границы Беларуси транспортными средствами.
* — продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией.