Перевозчики отказались обслуживать два автобусных маршрута в Омской области

Два межмуниципальных маршрута в Омской области остались без перевозчиков с 13 января. Речь идет об автобусных маршрутах № 910 (Омск — п. Ростовка — с. Новомосковка) и № 1089 (Омск — Колосовка). Распоряжение о прекращении свидетельств на осуществление перевозок опубликовало министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области.