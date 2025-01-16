Перевозчики отказались обслуживать два автобусных маршрута в Омской области

Два межмуниципальных маршрута в Омской области остались без перевозчиков с 13 января. Речь идет об автобусных маршрутах № 910 (Омск — п. Ростовка — с. Новомосковка) и № 1089 (Омск — Колосовка). Распоряжение о прекращении свидетельств на осуществление перевозок опубликовало министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области.
Перевозки по маршруту № 910 (Омск — п. Ростовка — с. Новомосковка) с мая 2024 года осуществлял ИП Кирилов А. В. Маршрут № 1089 (Омск — Колосовка) обслуживала компания ООО «Дилижанс» с 2016 года. Перевозчики самостоятельно приняли решение отказаться от работы на маршрутах.
Оба маршрута работали ежедневно. Количество рейсов по маршруту № 910 — 22 в день, № 1089 — 2 в день.
Заявки на участие в конкурсе на право осуществлять перевозки по указанным маршрутам принимают с 17 января 2025 года. Итоги подведут 21 февраля 2022 года.
Ранее мы сообщали, что в Омске перевозчики увеличили стоимость проезда на четырнадцати маршрутах.