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В Елабуге хотят перенести место проведения Спасской ярмарки

Рассматривается площадка на ипподроме.

Источник: Комсомольская правда

В Елабуге хотят перенести место проведения Спасской ярмарки. Цель — создание комфортных условий для жителей и гостей города, сообщили в пресс-службе администрации города.

В настоящее время рассматривается площадка на ипподроме. Она соответствует всем требованиям. Там по периметру установлено ограждение. Власти рассматривают и другие площадки для проведения массовых мероприятий в этом летнем сезоне. До этого важные события проходили на территории Шишкинских прудов.

Напомним, Татарстан в 2025 году в рамках нацпроектов и госпрограмм освоит 16 миллиардов рублей. Речь идет о строительстве и ремонте более 300 объектов.