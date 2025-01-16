В Елабуге хотят перенести место проведения Спасской ярмарки. Цель — создание комфортных условий для жителей и гостей города, сообщили в пресс-службе администрации города.
В настоящее время рассматривается площадка на ипподроме. Она соответствует всем требованиям. Там по периметру установлено ограждение. Власти рассматривают и другие площадки для проведения массовых мероприятий в этом летнем сезоне. До этого важные события проходили на территории Шишкинских прудов.
Напомним, Татарстан в 2025 году в рамках нацпроектов и госпрограмм освоит 16 миллиардов рублей. Речь идет о строительстве и ремонте более 300 объектов.