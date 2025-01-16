Почему верно слитное написание «Воистину воскресе» и в каких случаях «во истину» нужно писать раздельно

«Воистину» указывает на то, что что-то является правдой или действительно так. Например, «воистину прекрасное зрелище», то есть действительно, несомненно, прекрасное зрелище. «Во истину» указывает на погружение или обращение к истине как к концепции, как к категории. Например, «он верил во истину, которая освободит его», то есть верил в саму истину как ценность", — объяснила филолог.