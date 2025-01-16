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Совмин поручил Минздраву автоматизировать сбор данных об иммунизации белорусов

Правительство дало поручение Минздраву по автоматизации сбора данных об иммунизации белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Совмин поручил Минздраву автоматизировать сбор данных об иммунизации белорусов. Это следует из постановления белорусского правительства № 20 от 14 января 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

В постановлении сказано, что Министерство здравоохранения Беларуси должно обеспечить автоматизацию сбора, консолидации информации, касающейся проведения иммунизации белорусов при использовании автоматизированной информационной системы «Отчет». Собственником и оператором указанной системы выступает ОАО «Агентство сервисизации и реинжиниринга».

Кроме того, документом также устанавливается перечень персональных данных, вносимых в автоматизированную систему, организаций, принимающих участие в информационном обмене. Также устанавливается порядок доступа к персональным данным, которые обрабатываются в системе, их срок хранения, удаления.

Ранее Совмин ввел лицензирование на вывоз капусты, яблок, лука, морковки и овощей.

Также мы писали, что Совмин изменил правила пересечения границы Беларуси транспортными средствами.

Тем временем таможня предупредила белорусов о мошенниках, предлагающих конфискат от ее имени.