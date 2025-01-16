В России появился новый налог: за что еще граждане будут платить с 2025 года

Российская налоговая система претерпела ряд изменений.
Так, появился новый налог — туристический. Его будут взимать с хозяев отелей, хостелов
«Размер туристического налога будет определяться муниципалитетами регионов самостоятельно. Известно, что на 2025 год максимальная ставка составляет всего 1%», — сообщила юрист.
На 5% поднялась ставка для доходов компаний: с 2025 года она составит 25%. Также эксперт отметила перевод НДФЛ на прогрессивную шкалу ставок.
Отныне к годовому доходу от 2,4 до 5 млн руб. применяется ставка 15%, от 5 до 20 млн руб. — 18%, от 20 до 50 млн руб. — 20%, более 50 млн руб. — 22%. Ниже 13% ставок нет, она предусмотрена для тех, кто за год зарабатывает меньше 2,4 млн руб.
При этом налогом облагается не вся заработанная сумма, если речь идет о повышенной ставке. Налог будет взиматься лишь с той суммы, что превышает порог, установленный для определенной ставки.
«Льготы предусмотрены для участников СВО и работников, занятых в условиях Крайнего Севера и на территориях, приравненных к нему», — подчеркнула юрист в беседе с «Газетой.Ru».