В России появился новый налог: за что еще граждане будут платить с 2025 года

Отныне к годовому доходу от 2,4 до 5 млн руб. применяется ставка 15%, от 5 до 20 млн руб. — 18%, от 20 до 50 млн руб. — 20%, более 50 млн руб. — 22%. Ниже 13% ставок нет, она предусмотрена для тех, кто за год зарабатывает меньше 2,4 млн руб.