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Водителю стало плохо за рулем: в Уфе случилась массовая авария

В Уфе из-за плохого самочувствия водителя произошло ДТП с 5 машинами.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 16 января, в Уфе произошла массовая авария. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на улице Пархоменко. Водитель Kia Sportage ехал в сторону Чернышевского и столкнулся с Hyundai Elantra, после чего корейская иномарка столкнулась со Skoda Rapid, а также со встречным Renault Logan. Затем «Элантра» вылетела на обочину, а «Киа» продолжила движение и врезалась в попутную Toyota Camry. Не справившись с управлением, водитель «Спортейджа» съехал в кювет.

Согласно предварительным данным, 65-летнему водителю автомобиля «Киа» за рулем стало плохо. Сейчас он находится в медицинском учреждении.

— По факту происшествия начато разбирательство, — сообщает дорожная полиция.

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