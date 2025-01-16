Водителю стало плохо за рулем: в Уфе случилась массовая авария

Инцидент произошел на улице Пархоменко. Водитель Kia Sportage ехал в сторону Чернышевского и столкнулся с Hyundai Elantra, после чего корейская иномарка столкнулась со Skoda Rapid, а также со встречным Renault Logan. Затем «Элантра» вылетела на обочину, а «Киа» продолжила движение и врезалась в попутную Toyota Camry. Не справившись с управлением, водитель «Спортейджа» съехал в кювет.