Вандалы изрисовали граффити дом Шрейберов в Петербурге

Хулиганы продолжают разрисовывать здания в Петербурге. В этот раз пострадала арка дома Шрейберов на улице Чайковского, 63. Там вандалы оставили несколько граффити, нанесенных краской из баллончика. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).
— Фасады дома Шрейберов были отреставрированы в 2024 году. Закрашивать граффити придется управляющей компании, — добавили в пресс-службе.
Кроме граффити специалисты КГИОП обнаружили, что на втором этаже лицевого фасада самовольно заменили окна, из-за чего был поврежден недавно отреставрированный оконный откос.
— Исторические оконные проемы относятся к предмету охраны памятника, — отметили в Комитете.
Поэтому КГИОП направил в полицию сразу два заявления — о вандализме и о самовольных работах в части замены окон. Помимо этого, был направлен запрос в администрацию Центрального района о проведении осмотра квартиры, также организована юридическая экспертиза надзорных мероприятий.