Вандалы изрисовали граффити дом Шрейберов в Петербурге

Хулиганы продолжают разрисовывать здания в Петербурге. В этот раз пострадала арка дома Шрейберов на улице Чайковского, 63. Там вандалы оставили несколько граффити, нанесенных краской из баллончика. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП).