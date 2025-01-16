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В Самаре 73% сотрудников считают себя трудоголиками

Жители Самары считают, что ответственно подходят к своей работе.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жители рассказали, как относятся к своим обязанностям на работе. Многие сотрудники уделяют много времени на решение рабочих задач, об этом сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемых вакансий SuperJob.

— 62% работодателей полагают, что сотрудники не обязательно должны быть трудоголиками, и только 18% уверены в обратном. 6 из 10 жителей Самары не считают трудоголизм заболеванием, в том числе 19% заявляют это с уверенностью, а 40% скорее уверены в этом, — отметили аналитики.

Специалисты отмечают, что мужчины чаще женщин считают трудоголизм нормой. 73% опрошенных причисляют себя к трудоголикам.

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