В Самаре 73% сотрудников считают себя трудоголиками

В Самаре местные жители рассказали, как относятся к своим обязанностям на работе. Многие сотрудники уделяют много времени на решение рабочих задач, об этом сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемых вакансий SuperJob.
— 62% работодателей полагают, что сотрудники не обязательно должны быть трудоголиками, и только 18% уверены в обратном. 6 из 10 жителей Самары не считают трудоголизм заболеванием, в том числе 19% заявляют это с уверенностью, а 40% скорее уверены в этом, — отметили аналитики.
Специалисты отмечают, что мужчины чаще женщин считают трудоголизм нормой. 73% опрошенных причисляют себя к трудоголикам.