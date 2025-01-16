В Самаре 73% сотрудников считают себя трудоголиками

— 62% работодателей полагают, что сотрудники не обязательно должны быть трудоголиками, и только 18% уверены в обратном. 6 из 10 жителей Самары не считают трудоголизм заболеванием, в том числе 19% заявляют это с уверенностью, а 40% скорее уверены в этом, — отметили аналитики.