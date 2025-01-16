Белорусский врач перечислил заболевания, запрещающие купание на Крещение

По его словам, противопоказанием для окунания в прорубь также является наличие судорог или склонности к ним, сахарный диабет, гипертония, эпилепсии и другие заболевания. Юдаков отметил, что с осторожностью к купанию следуют подходить и тем, у кого есть заболевания почек, органов дыхания, суставов, сердечно-сосудистые заболевания.