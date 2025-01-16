Белорусский врач перечислил заболевания, запрещающие купание на Крещение

Заведующий 11-й подстанцией Минской городской станции скорой медицинской помощи Евгений Юдаков перечислил заболевания, запрещающие купание на Крещение, пишет Sputnik.by.
Специалист заметил, что, несмотря на плюсовую температуру воздуха на Крещение в Беларуси, вода все равно холодная и купание в ней является серьезным стрессом для организма. Он подчеркнул, что противопоказанием для окунания в прорубь является наличие острых заболевание, обострение хронических.
Врач уточнил, что купание в купели противопоказано беременным женщинам, детям до семи лет, а также пожилым людям, которые старше 70 лет.
— И в целом этого лучше не делать людям, не подготовленным к экстремальным купаниям, — заявил медик.
По его словам, противопоказанием для окунания в прорубь также является наличие судорог или склонности к ним, сахарный диабет, гипертония, эпилепсии и другие заболевания. Юдаков отметил, что с осторожностью к купанию следуют подходить и тем, у кого есть заболевания почек, органов дыхания, суставов, сердечно-сосудистые заболевания.
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