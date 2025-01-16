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Белорусский врач перечислил заболевания, запрещающие купание на Крещение

Белорусский врач сказал о заболеваниях, при которых нельзя купаться на Крещение.

Источник: Комсомольская правда

Заведующий 11-й подстанцией Минской городской станции скорой медицинской помощи Евгений Юдаков перечислил заболевания, запрещающие купание на Крещение, пишет Sputnik.by.

Специалист заметил, что, несмотря на плюсовую температуру воздуха на Крещение в Беларуси, вода все равно холодная и купание в ней является серьезным стрессом для организма. Он подчеркнул, что противопоказанием для окунания в прорубь является наличие острых заболевание, обострение хронических.

Врач уточнил, что купание в купели противопоказано беременным женщинам, детям до семи лет, а также пожилым людям, которые старше 70 лет.

— И в целом этого лучше не делать людям, не подготовленным к экстремальным купаниям, — заявил медик.

По его словам, противопоказанием для окунания в прорубь также является наличие судорог или склонности к ним, сахарный диабет, гипертония, эпилепсии и другие заболевания. Юдаков отметил, что с осторожностью к купанию следуют подходить и тем, у кого есть заболевания почек, органов дыхания, суставов, сердечно-сосудистые заболевания.

Ранее Совмин поручил Минздраву автоматизировать сбор данных об иммунизации белорусов.

Кстати, Минздрав Беларуси сообщил, что болеющие дети смогут отсутствовать в школе 5 дней без справки.

Кроме того, в Гродно суд освободил мужчину от уплаты алиментов, но прокурор оспорил решение.