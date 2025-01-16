В Челябинске откроются пять крещенских купелей

В Челябинске для традиционных крещенских купаний откроют пять прорубей. Как сообщили в городском управлении безопасности, к купелям челябинцев будут пускать с 17:00 18 января до 16:00 19 января.
На Шершневском водохранилище купели оборудуют возле пляжа «Каспийский берег» и в поселке Сосновка (недалеко от дома № 1 по улице Красных казаков).
На Смолино окунуться в ледяную воду можно будет возле гостиничного комплекса «Смолино — Парк» и у пляжа «Солнечный берег».
На Первом озере единственная купель расположится у пляжа «Восточный берег» (он находится недалеко от пансионата для ветеранов войны и труда).
В каждую прорубь опустят деревянные сходни. Рядом установят светильники и палатки для переодевания. Дежурить у мест купаний будут врачи и полицейские.
— Для неподготовленного человека окунание опасно для здоровья. Врачи рекомендуют воздержаться от окунания людям с хроническими болезнями, беременным женщинам и детям до 18 лет, — обратились к челябинцам в УБЖ.