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В Челябинске откроются пять крещенских купелей

Стало известно, где в Челябинске откроют крещенские купели в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске для традиционных крещенских купаний откроют пять прорубей. Как сообщили в городском управлении безопасности, к купелям челябинцев будут пускать с 17:00 18 января до 16:00 19 января.

На Шершневском водохранилище купели оборудуют возле пляжа «Каспийский берег» и в поселке Сосновка (недалеко от дома № 1 по улице Красных казаков).

На Смолино окунуться в ледяную воду можно будет возле гостиничного комплекса «Смолино — Парк» и у пляжа «Солнечный берег».

На Первом озере единственная купель расположится у пляжа «Восточный берег» (он находится недалеко от пансионата для ветеранов войны и труда).

В каждую прорубь опустят деревянные сходни. Рядом установят светильники и палатки для переодевания. Дежурить у мест купаний будут врачи и полицейские.

— Для неподготовленного человека окунание опасно для здоровья. Врачи рекомендуют воздержаться от окунания людям с хроническими болезнями, беременным женщинам и детям до 18 лет, — обратились к челябинцам в УБЖ.

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