Школу имени Молева на 1100 мест достроят в Дзержинске в 2025 году

Учреждение возводят в районе улицы Клюквина и проспекта Дзержинского. В настоящий момент на объекте ведутся работы, и подрядчик принимает все возможные меры, чтобы ускорить процесс ввода школы в эксплуатацию до 1 сентября 2025 года.