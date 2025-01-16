Школу имени Молева на 1100 мест достроят в Дзержинске в 2025 году

Общеобразовательную школу на 1100 мест имени Александра Молева мест достроят в Дзержинске в 2025 году. Такой информацией поделились представители минобрнауки Нижегородской области, отвечая на вопросы на странице главы региона Глеба Никитина.
Учреждение возводят в районе улицы Клюквина и проспекта Дзержинского. В настоящий момент на объекте ведутся работы, и подрядчик принимает все возможные меры, чтобы ускорить процесс ввода школы в эксплуатацию до 1 сентября 2025 года.
Как подчеркнули в администрации города Дзержинска, набор учащихся в школу имени Молева начнётся после завершения всех необходимых процедур государственной приемки, а также оснащения учебных помещений мебелью и оборудованием.